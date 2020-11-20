Rafa Kalimann revela que beijou capixaba Caon há 7 anos: 'Mandei mensagem'

Rafa Kalimann reconquistou as manchetes da mídia recentemente quando decidiu postar o pedido de namoro romântico que recebeu do atual namorado, o músico capixaba Daniel Caon. A ex-BBB abriu o jogo à Contigo! sobre a relação dos dois.
7 anos atrás nós dois nos conhecemos na porta de uma balada aqui em Goiânia. Foi a primeira vez que vim para cá e ele também, porque ele é do Espírito Santo, e a gente cruzou na porta dessa balada e ele pediu meu número de telefone, detalhou.
E continuou dando detalhes do casal: "Ele foi para o Espírito Santo e voltou porque a gente se falou e eu continuei aqui, foi na mesma semana e aí nós demos um beijo só, não teve uma coisa a mais.
Direta ao ponto, à publicação, Rafa revelou que foi ela quem buscou pelo bonitão depois do reality da Globo. Então eu mandei uma mensagem para ele, a gente quase virou um companheiro de confinamento. Aí eu soube que ele estava morando aqui em Goiânia. Começamos a trocar ideia e deu certo da gente se encontrar de novo, concluiu.