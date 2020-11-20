Rafa Kalimann revela que beijou capixaba Caon há 7 anos: 'Mandei mensagem'

Rafa Kalimann e o namorado, Daniel Caon, dão beijão em passeio de iate Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial

7 anos atrás nós dois nos conhecemos na porta de uma balada aqui em Goiânia. Foi a primeira vez que vim para cá e ele também, porque ele é do Espírito Santo, e a gente cruzou na porta dessa balada e ele pediu meu número de telefone, detalhou.

E continuou dando detalhes do casal: "Ele foi para o Espírito Santo e voltou porque a gente se falou e eu continuei aqui, foi na mesma semana e aí nós demos um beijo só, não teve uma coisa a mais.