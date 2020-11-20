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Rafa Kalimann revela que beijou capixaba Caon há 7 anos: 'Mandei mensagem'

Influenciadora disse que ela foi atrás do músico do Espírito Santo assim que saiu do BBB 20, na Globo, e deu detalhes da sua relação com o bonitão à Contigo!

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 10:03
Rafa Kalimann e o namorado, Daniel Caon, dão beijão em passeio de iate
Rafa Kalimann e o namorado, Daniel Caon, dão beijão em passeio de iate Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial
Rafa Kalimann reconquistou as manchetes da mídia recentemente quando decidiu postar o pedido de namoro romântico que recebeu do atual namorado, o músico capixaba Daniel Caon. A ex-BBB abriu o jogo à Contigo! sobre a relação dos dois. 

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7 anos atrás nós dois nos conhecemos na porta de uma balada aqui em Goiânia. Foi a primeira vez que vim para cá e ele também, porque ele é do Espírito Santo, e a gente cruzou na porta dessa balada e ele pediu meu número de telefone, detalhou. 
E continuou dando detalhes do casal: "Ele foi para o Espírito Santo e voltou porque a gente se falou e eu continuei aqui, foi na mesma semana e aí nós demos um beijo só, não teve uma coisa a mais. 

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Direta ao ponto, à publicação, Rafa revelou que foi ela quem buscou pelo bonitão depois do reality da Globo. Então eu mandei uma mensagem para ele, a gente quase virou um companheiro de confinamento. Aí eu soube que ele estava morando aqui em Goiânia. Começamos a trocar ideia e deu certo da gente se encontrar de novo, concluiu. 

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