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Capixaba Caon faz foguetório e serenata e pede Rafa Kalimann em namoro

Romântico, o músico do Espírito Santo surpreendeu a ex-BBB, que aceitou o pedido de namoro oficial, em jantar na noite desta segunda (9); veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 09:11

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 09:11

Capixaba Caon faz foguetório e serenata e pede Rafa Kalimann em namoro
Capixaba Caon faz foguetório e serenata e pede Rafa Kalimann em namoro Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann/Montagem A GAZETA
O amor sorriu, definitivamente, para o músico capixaba Daniel Caon e sua nova amada, a ex-BBB Rafa Kalimann. A influencer foi pedida em namoro oficialmente pelo compositor do Espírito Santo na noite desta segunda (9). Pelas redes sociais, a modelo mostrou os detalhes do pedido, que teve show de foguetório e serenata feitos pelo bonitão. 
"Em estado de choque. Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda, mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é, Daniel Caon", escreveu ela, em legenda de post no Instagram. 

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A surpresa começou com jantar romântico e, na sequência, Caon cantou uma música que fez falando sobre a história dos dois. Para encerrar, fogos de artifício formaram um letreiro escrito "Quer namorar comigo?" no céu. Emocionada, Rafa respondeu: "Eu vou pensar. Preciso pensar! Me dá mais cinco meses (risos). É claro que sim, é óbvio que sim!". 

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