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Luto na arte

Ator é encontrado morto em quarto de hotel nos EUA

Apesar da causa da morte do ator ainda não ter sido confirmada, o pai de Bert Belasco afirmou que suspeitava que o filho tivesse morrido após um aneurisma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 09:01

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 09:01

O ator Bert Belasco
O ator Bert Belasco Crédito: Reprodução/Instagram @skysthelimit4life
O ator Bert Belasco foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel na Virgínia, Estados Unidos, nesta segunda-feira, 9. A informação foi confirmada para o site TMZ pelo pai de Bert, que tinha 38 anos de idade e participou de diversas séries.
Segundo o site, Bert estava na cidade de Richmond para gravar um novo filme, e precisou ficar trancado em um quarto de hotel para ficar em quarentena antes de começar as gravações. A namorada dele não teria conseguido contato e pediu para a equipe de hotel verificar a situação do ator, que foi encontrado morto.
Apesar da causa da morte do ator ainda não ter sido confirmada, o pai de Bert Belasco afirmou que suspeitava que o filho tivesse morrido após um aneurisma. O TMZ também informou que foi encontrado sangue em alguns lençóis e que a família aguarda o resultado de uma autópsia.

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Bert Belasco ficou mais conhecido por protagonizar a série Let's Stay Together, entre 2011 e 2014, e também fez participações em episódios das séries NCIS: Nova Orleans, Superstore, American Princess e I'm Dying Up Here.

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