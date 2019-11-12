Foto: modelo espanhola é apontada como nova namorada de Neymar

O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar Jr., levantou mais suspeitas de que estaria mais uma vez fora do clube dos solteiros. Isso porque uma foto que circula na web aponta o bonitão como novo affair da modelo espanhola Noa Sáez.
Os dois tiveram um encontro intimista em um famoso restaurante de Barcelona, na Espanha, e o registro foi publicado nos stories do Instagram da bonita, que tem quase 30 mil seguidores.
De acordo com informações do The Sun, da Inglaterra, o ex de Bruna Marquezine teria ido à capital catalã para uma festa do volante Arthur Melo, quando aproveitou a oportunidade para encontrar sua "nova namorada".