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Agarradinhos!

Foto: modelo espanhola é apontada como nova namorada de Neymar

Neymar foi visto agarradinho com a beldade Noa Sáez em um clique que está circulando pela web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:41

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:41

O jogador Neymar e a modelo espanhola Noa Sáez, apontada como sua nova namorada Crédito: Reprodução/Instagram @noasaaez
O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar Jr., levantou mais suspeitas de que estaria mais uma vez fora do clube dos solteiros. Isso porque uma foto que circula na web aponta o bonitão como novo affair da modelo espanhola Noa Sáez. 
Os dois tiveram um encontro intimista em um famoso restaurante de Barcelona, na Espanha, e o registro foi publicado nos stories do Instagram da bonita, que tem quase 30 mil seguidores. 

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De acordo com informações do The Sun, da Inglaterra, o ex de Bruna Marquezine teria ido à capital catalã para uma festa do volante Arthur Melo, quando aproveitou a oportunidade para encontrar sua "nova namorada". 

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