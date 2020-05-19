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Foto: Jojo Todynho surge nua em banheira e debate gordofobia

Funkeira postou foto sensual em suas redes sociais e fez um post para debater a gordofobia: 'Todo dia uma mulher gorda é xingada na rua'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 09:19

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 09:19

A cantora Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho surpreendeu os fãs nesta segunda (18) quando decidiu compartilhar uma foto em suas redes sociais em que está totalmente nua. 
O clique, na banheira, foi postado com tom de protesto na web e a funkeira debateu sobre gordofobia ao longo do post. 
"Todo dia uma mulher gorda é xingada na rua.? Todo dia uma mulher gorda é mal atendida por um médico.? Todo dia uma mulher gorda ouve uma mulher magra dizer que está gorda (e que isso é a coisa mais terrível que pode acontecer em sua vida). ?Todo dia uma mulher gorda é olhada com desprezo numa academia", começou. 

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E depois de dar outros exemplos em torno do tema, Jojo concluiu: "Todo dia uma mulher gorda causa espanto por ser feliz.? Todo dia é dia de resistência?". 
Ver essa foto no Instagram

Todo dia uma mulher gorda é xingada na rua.? ? Todo dia uma mulher gorda é mal atendida por um médico.? ? Todo dia uma mulher gorda ouve uma mulher magra dizer que está gorda (e que isso é a coisa mais terrível que pode acontecer em sua vida). ? ? Todo dia uma mulher gorda é olhada com desprezo numa academia.? ? Todo dia uma mulher gorda é julgada num restaurante.? ? Todo dia uma mulher gorda é escondida pelo seu namorado (que sente vergonha de amar uma mulher fora dos padrões).? ? Todo dia uma mulher gorda é rejeitada numa entrevista de emprego.? ? Todo dia uma mulher gorda quebra uma cadeira (feita pra pessoas magras). ? ? Todo dia uma mulher gorda escuta que ela é bonita, mas apenas de rosto.? ? Todo dia uma mulher gorda é classificada como uma pessoa sem vida sexual.? ? Todo dia uma mulher gorda causa espanto por ser feliz.? ? Todo dia é dia de resistência.? .? .? ? Créditos: texto retirado da internet sem assinatura de autor.

Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho) em

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