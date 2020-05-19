Foto: Jojo Todynho surge nua em banheira e debate gordofobia

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Todo dia uma mulher gorda é xingada na rua.? ? Todo dia uma mulher gorda é mal atendida por um médico.? ? Todo dia uma mulher gorda ouve uma mulher magra dizer que está gorda (e que isso é a coisa mais terrível que pode acontecer em sua vida). ? ? Todo dia uma mulher gorda é olhada com desprezo numa academia.? ? Todo dia uma mulher gorda é julgada num restaurante.? ? Todo dia uma mulher gorda é escondida pelo seu namorado (que sente vergonha de amar uma mulher fora dos padrões).? ? Todo dia uma mulher gorda é rejeitada numa entrevista de emprego.? ? Todo dia uma mulher gorda quebra uma cadeira (feita pra pessoas magras). ? ? Todo dia uma mulher gorda escuta que ela é bonita, mas apenas de rosto.? ? Todo dia uma mulher gorda é classificada como uma pessoa sem vida sexual.? ? Todo dia uma mulher gorda causa espanto por ser feliz.? ? Todo dia é dia de resistência.? .? .? ? Créditos: texto retirado da internet sem assinatura de autor.