Foto: Jojo Todynho surge nua em banheira e debate gordofobia

Jojo Todynho surpreendeu os fãs nesta segunda (18) quando decidiu compartilhar uma foto em suas redes sociais em que está totalmente nua.
O clique, na banheira, foi postado com tom de protesto na web e a funkeira debateu sobre gordofobia ao longo do post.
"Todo dia uma mulher gorda é xingada na rua.? Todo dia uma mulher gorda é mal atendida por um médico.? Todo dia uma mulher gorda ouve uma mulher magra dizer que está gorda (e que isso é a coisa mais terrível que pode acontecer em sua vida). ?Todo dia uma mulher gorda é olhada com desprezo numa academia", começou.
E depois de dar outros exemplos em torno do tema, Jojo concluiu: "Todo dia uma mulher gorda causa espanto por ser feliz.? Todo dia é dia de resistência?".