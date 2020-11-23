Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Eita, Neiva do céu!"

Foto: capixaba Chay posa sem camisa e fãs vão à loucura: 'Boyzão'

Ator recebeu elogios da mãe, Herica Godoy, da esposa, Laura Neiva, e de diversos outros seguidores que se impressionaram com a beleza do capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 09:34

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:34

O ator capixaba Chay Suede
O ator capixaba Chay Suede Crédito: Reprodução/Instagram @chay
Chay Suede decidiu movimentar a web neste domingo (22) com um clique para lá de provocante que compartilhou nas redes sociais. 
Na foto, o ator capixaba aparece sem camisa exibindo parte do peitoral. "Teve sol sim", legendou o bonitão, no post do Instagram. 

Veja Também

Mia Mamede: capixaba já foi ao 'Miss Dubai' e modelou para Tiffany

"A Fazenda 12": Mirella diz que Biel deu em cima dela

Gloria Pires fala sobre sexo aos 57 e assume cabelos brancos

Anônimos e famosos comentaram o clique do marido de Laura Neiva. "Que boyzão, meu Deus", delirou uma seguidora. "Gostoso delícia", disse a própria esposa. Rafael Zulu disse: "Lindo!". Hugo Bonemer também comentou: "Eita!". 
E a mãe de Chay, Herica Godoy, observou: "Esqueceu o protetor solar, né?". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governador do ES anuncia suspensão de PMs envolvidos em morte de mulheres
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica são afastados das ruas
Imagem de destaque
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados