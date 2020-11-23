Foto: capixaba Chay posa sem camisa e fãs vão à loucura: 'Boyzão'

Chay Suede decidiu movimentar a web neste domingo (22) com um clique para lá de provocante que compartilhou nas redes sociais.
Na foto, o ator capixaba aparece sem camisa exibindo parte do peitoral. "Teve sol sim", legendou o bonitão, no post do Instagram.
Anônimos e famosos comentaram o clique do marido de Laura Neiva. "Que boyzão, meu Deus", delirou uma seguidora. "Gostoso delícia", disse a própria esposa. Rafael Zulu disse: "Lindo!". Hugo Bonemer também comentou: "Eita!".
E a mãe de Chay, Herica Godoy, observou: "Esqueceu o protetor solar, né?".