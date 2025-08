Loteria

Duas apostas do ES levam R$ 87 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 01/08/2025 às 07h54

Duas apostas feitas no ES acertaram a quina da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de quinta-feira (31). Cada uma delas vai levar R$ 87 mil. O prêmio principal era de R$ 75.218.509,79, porém nenhum apostador acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 85 milhões no sorteio de sábado (2).

As apostas no ES foram feitas na Serra (Loteria Nova Almeida) e em Marataízes (Century 21 Loterias), no Sul do Estado. Na Serra, o tipo de aposta foi bolão, com 6 cotas. Cada uma delas ficará com R$ 14.504.

Duas apostas do ES faturam R$ 87 mil na quina da Mega-Sena Crédito: Reprodução/Caixa

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 09 - 11 - 44 - 51 - 52 - 56.