Flayslane revela que Gui Napolitano ainda gosta de Gabi Martins

Guilherme Napolitano conversa com Gabi Martins no BBB 20 Crédito: Reprodução/TV Globo

Mesmo após o fim do BBB 20, parece que ainda rola uma paixão de Gui Napolitano por Gabi Martins. Ambos se relacionaram na casa e tiveram um namoro conturbado entre idas e vindas.

Depois do confinamento, ambos resolveram tomar caminhos opostos. Mas parece que pelo menos um dos lados ainda sofre com essa separação.

A revelação foi feita por Flayslane ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera. "Ele gosta até hoje da Gabi", respondeu a cantora quando perguntada sobre o assunto.

Em junho, Napolitano teve vazados nas redes sociais alguns supostos áudios feitos por ele, em que expunha alguns detalhes de sua relação com a também ex-BBB e cantora Gabi Martins. Em um dos trechos, ele chegava a dizer que os dois estavam "ficando em off".

"Eu estou bloqueado no Whatsapp e nada disso que vocês estão imaginando, que está tudo bem, não está mais. Tudo por causa de uma entrevista que ela não gostou", afirmou o modelo em um áudio que circulava nas redes sociais. Ele ainda dizia que resolveu falar sobre isso para ser verdadeiro com os fãs.

Apesar da torcida dos fãs para o namoro de Gui e Gabi, os dois já estavam distantes desde a saída de Gabi da casa. A cantora, que já tinha dado indiretas a ele dentro da casa, chegou a cutucá-lo aqui fora também, como quando cantou "Ciumeira", de Marília Mendonça, em uma de suas lives.