Flávia Alessandra cria bazar online com peças a partir de R$ 5 e reverte renda a ONG

Ver essa foto no Instagram

Acredito que a moda transforma e, atrave?s dela, por que na?o transformarmos a vida de milhares de pessoas? Comecei a desenvolver esse antigo sonho desde a sementinha do pensamento, concepc?a?o, criac?a?o da marca a? tudo mais que envolve o projeto, que tem como parceira a @evvacomunicacao. Enta?o, apresento o @fa.forpeople, onde voce? pode adquirir pec?as do meu bazar com 100% do lucro revertido para a @ikmr_brasil e, assim, reciclando a moda e ajudando tantas crianc?as e jovens refugiados. Vambora fazer parte disso comigo? Ja? coloquei o link na bio. ?