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Solidariedade

Flávia Alessandra cria bazar online com peças a partir de R$ 5 e reverte renda a ONG

Atriz quer ajudar crianças refugiadas

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 14:49
A atriz Flávia Alessandra
A atriz Flávia Alessandra Crédito: Faya/Divulgação
A atriz Flávia Alessandra, 46, iniciou nesta quarta-feira (16) um bazar online com peças próprias catalogadas por ela. De acordo com Flávia, toda a renda vai ser evertida para uma ONG que cuida de crianças refugiadas.
"Nasce um filho meu. Meu projeto está nascendo. Um bazar online. Então vamos enxergar a moda de forma diferente? As peças custam a partir de R$ 5 e de alguma forma vocês podem ajudar essa ONG", disse a atriz em suas redes sociais.

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A plataforma Fa.forpeople fica hospedada no site oficial da artista e conta com mais de 500 peças. É possível encontrar artigos de moda feminina, masculina, calçados, moda infantil, grifes e acessórios. Os valores podem chegar a mais de R$ 1.200.
"Acredito que a moda transforma e, através dela, podemos transformar a vida de milhares de pessoas. Comecei a desenvolver esse sonho desde a sementinha do pensamento, concepção e criação da marca", afirma a atriz sobre seu desejo antigo.

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