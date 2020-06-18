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Flávia Alessandra e Otaviano sobre sexo na pandemia: 'Criativos'

Em entrevista ao jornal O Globo, casal falou como está lidando com a vida amorosa em meio à quarentena e ainda rotina das filhas durante isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 09:53

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 09:53

A atriz Flávia Alessandra e o marido, o apresentador Otaviano Costa
A atriz Flávia Alessandra e o marido, o apresentador Otaviano Costa Crédito: Reprodução/Instagram @flaviaalessandra
Flávia Alessandra e o marido, Otaviano Costa, falaram abertamente sobre sexo em meio à pandemia do novo coronavírus. Sobre inovar no ato em período de quarentena, o apresentador revelou em entrevista ao jornal O Globo: "Somos criativos". 
"Não temos nada para reclamar, mas também não estamos vivendo de uma forma intensa, porque estamos com Olívia, que tem 9 anos", emendou Flávia. 
O casal ainda tem Giulia, de 20 anos, e falou que as filhas têm papel importante durante o isolamento para manter a rotina da casa. "Estamos tentando filtrar um pouco a tristeza, para não jogar para baixo as nossas filhas, especialmente a mais novinha", alertou Otaviano. 

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"Até deixamos claro para ela que não são férias, mas a quarentena por conta de um vírus, [mas] tentamos não construir um cenário muito trágico para ela", finalizou o apresentador. 

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