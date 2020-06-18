Flávia Alessandra e Otaviano sobre sexo na pandemia: 'Criativos'

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Obrigada por todas as mensagens e demonstrações de amor...em tempos tão difíceis cada gesto se torna ainda mais especial. Sob esse céu abençoado, minha família , a família Costa agradece e deseja a todos amor, boas energias, muita saúde , proteção e dias de paz @otaviano @giuliacosta #oli @lolaetoto