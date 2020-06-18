Flávia Alessandra e Otaviano sobre sexo na pandemia: 'Criativos'

Flávia Alessandra e o marido, Otaviano Costa, falaram abertamente sobre sexo em meio à pandemia do novo coronavírus. Sobre inovar no ato em período de quarentena, o apresentador revelou em entrevista ao jornal O Globo: "Somos criativos".
"Não temos nada para reclamar, mas também não estamos vivendo de uma forma intensa, porque estamos com Olívia, que tem 9 anos", emendou Flávia.
O casal ainda tem Giulia, de 20 anos, e falou que as filhas têm papel importante durante o isolamento para manter a rotina da casa. "Estamos tentando filtrar um pouco a tristeza, para não jogar para baixo as nossas filhas, especialmente a mais novinha", alertou Otaviano.
"Até deixamos claro para ela que não são férias, mas a quarentena por conta de um vírus, [mas] tentamos não construir um cenário muito trágico para ela", finalizou o apresentador.