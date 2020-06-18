Thiaguinho leva web à loucura ao se declarar a Fernanda Souza

Thiaguinho agitou os movimentos da web na manhã desta quinta (18). Em post nas redes sociais, o cantor se declarou para a ex-esposa, Fernanda Souza, desejando-lhe feliz aniversário - a atriz completa 36 anos.
"E hoje e? um dia especial na nossa fami?lia... Sim! Porque voce? sempre sera? parte da nossa fami?lia e te desejo tudo de melhor que desejo para eles... Feliz aniversário", escreveu ele, em post em que Fernanda foi marcada no Instagram.
Em seguida, Thiaguinho agradeceu por ter a atriz em sua vida e disse: "Mais um ano pra gente comemorar sua sau?de... E pra gente que esta? perto, comemorar o fato de te ter na vida... Desfrutar de sua sabedoria... Agradec?o a Deus por te colocar na minha vida! E oro todos os dias pra Ele abenc?oar nossa amizade, parceria e cumplicidade".