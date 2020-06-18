Thiaguinho leva web à loucura ao se declarar a Fernanda Souza

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E hoje e? um dia especial na nossa fami?lia... Sim! Porque voce? sempre sera? parte da nossa fami?lia e te desejo tudo de melhor que desejo para eles... FELIZ ANIVERSA?RIO, @fernandasouzaoficial !!!! ??? . Mais um ano pra gente comemorar sua sau?de... E pra gente que ta? perto, comemorar o fato de te ter na vida... Desfrutar de sua sabedoria... Agradec?o a Deus por te colocar na minha vida! E oro todos os dias pra Ele abenc?oar nossa amizade, parceria e cumplicidade! . Felicidades!! Mas muitaaas mesmo!! Voce? merece!! Voce? e? incri?vel!!! ? . Amo voce?! De corac?a?o... Conte comigo! E como sempre te digo: Voce? e? FODA! ?? Juntos ate? depois do fim! ?? Ame?m!