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"Feliz aniversário!"

Thiaguinho leva web à loucura ao se declarar a Fernanda Souza

Cantor usou as redes sociais para fazer post de aniversário para a ex, Fernanda Souza; fãs reagiram positivamente e elogiaram atitude de Thiaguinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 09:24

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 09:24

A atriz Fernanda Souza e o cantor Thiaguinho
A atriz Fernanda Souza e o cantor Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram @thbarbosa
Thiaguinho agitou os movimentos da web na manhã desta quinta (18). Em post nas redes sociais, o cantor se declarou para a ex-esposa, Fernanda Souza, desejando-lhe feliz aniversário - a atriz completa 36 anos. 
"E hoje e? um dia especial na nossa fami?lia... Sim! Porque voce? sempre sera? parte da nossa fami?lia e te desejo tudo de melhor que desejo para eles... Feliz aniversário", escreveu ele, em post em que Fernanda foi marcada no Instagram. 

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Em seguida, Thiaguinho agradeceu por ter a atriz em sua vida e disse: "Mais um ano pra gente comemorar sua sau?de... E pra gente que esta? perto, comemorar o fato de te ter na vida... Desfrutar de sua sabedoria... Agradec?o a Deus por te colocar na minha vida! E oro todos os dias pra Ele abenc?oar nossa amizade, parceria e cumplicidade". 

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