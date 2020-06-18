Kristen Stewart vai interpretar princesa Diana em novo filme

A atriz Kristen Stewart Crédito: Reprodução/Instagram @thekristenstewart

A atriz Kristen Stewart , 30, vai dar vida a princesa Diana (1961-1997) no filme "Spencer". A informação foi divulgada por Pablo Larraín, diretor do longa, em entrevista ao site Deadline. A produção deve começar no início de 2021 e vai abordar três dias da vida de Lady Di, quando ela está passando as suas últimas férias de Natal com a família real em Windsor, na Inglaterra. É neste momento que ela descobre que o seu casamento com o príncipe Charles não está funcionando e que ela não quer seguir no caminho de um dia se tornar rainha.

Para Larraín, Stewart é uma das grande atrizes da atualidade. "Para fazer esse filme bem, precisamos de algo muito importante no cinema, que é um mistério. Kristen pode ser muitas coisas, e ela pode ser muito misteriosa e muito frágil e, finalmente, muito forte também, e é disso que precisamos. A combinação desses elementos me fez pensar nela", afirmou o diretor.

Ele acrescentou que é muito bonito ver como a atriz está se aproximando da personagem. "Eu acho que ela fará algo impressionante e intrigante ao mesmo tempo. Ela é uma força da natureza", completou.