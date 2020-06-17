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Nadja Pessoa diz que ficou sabendo do término com D'Black pelas redes sociais

Influenciadora afirmou que ainda não sabe o motivo da separação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 11:11

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 11:11

Vinícius D'Black e Nadja Pessoa estavam juntos desde 2014
Vinícius D'Black e Nadja Pessoa estavam juntos desde 2014 Crédito: Instagram/Reprodução
Nadja Pessoa, 31, resolveu falar sobre o seu recente término com o cantor Vinícius D'Black, 35. Os dois estavam juntos há dez anos e segundo a influenciadora, ela ficou sabendo sobre o fim do relacionamento através das redes sociais.
"Até agora não sei porque separei. Não teve motivo algum e fiquei sabendo pelas redes sociais", escreveu Pessoa em um comentário no Instagram. Na época em que foi anunciado, a influenciadora digital não quis se pronunciar mas sua equipe postou a seguinte mensagem para os fãs: "Vocês sabem que ela está passando por uma forte crise de depressão há alguns meses. Orem por ela."
Já o músico conhecido pelo sucesso da música "1 minuto", usou seu Instagram para se justificar com os fãs que vinham perguntando sobre o casal. "Tive que ignorar em certo momento, mas era algo que eu precisava resolver, algo muito pessoal. Eu me separei, eu que quis me separar, cheguei a um ponto em que não quis mais o relacionamento".
Nadja e D'Black participaram juntos da terceira edição do Power Couple (RecordTV), da qual foram eliminados. O cantor disse que a decisão não foi fácil, mas é irreversível. "Foi tudo muito intenso, um turbilhão de emoções que me tomaram o coração e transformaram nossas vidas para sempre."
Ele também afirmou que a última vez que viu Nadja foi no dia 21 de maio. "Graças a Deus ela estava bem e desde então estou no RJ com meus pais", desabafou D'Black.

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No ano passado, o cantor foi o vencedor da quinta temporada do Dancing Brasil (RecordTV), levando o prêmio de R$ 500 mil. Ele já tinha participado também do The Voice (Globo), sendo um dos finalistas da edição que foi ao ar em 2017.
Já Nadja participou de A Fazenda 10, reality do qual foi expulsa, por chutar o pé de Caíque, quando ele os colocou em cima de sua cama para impedi-la de sair do local.

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