Nadja Pessoa é expulsa de reality após agressão

. Crédito: Reprodução/Instagram @nadjapessoa

A Record TV anunciou a expulsão de Nadja Pessoa da atual edição do reality show A Fazenda. A participante foi expulsa após agredir o colega de confinamento Caique Aguiar, filho do humorista Carlinhos Aguiar.

A decisão chegou aos participantes por meio de carta lida pela fazendeira da semana, a ex-paquita Catia Paganote.

"Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo."