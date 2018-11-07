Nadja Pessoa é expulsa de reality após agressão

A Record TV anunciou a expulsão de Nadja Pessoa da atual edição do reality show A Fazenda. A participante foi expulsa após agredir o colega de confinamento Caique Aguiar, filho do humorista Carlinhos Aguiar.
A decisão chegou aos participantes por meio de carta lida pela fazendeira da semana, a ex-paquita Catia Paganote.
"Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo."
Após um desentendimento, Nadja, que estava deitada em sua cama, próxima a Caique, usando salto alto, deu alguns chutes em direção ao pé e à perna do peão em um momento de raiva: "Tira o pé da minha cama!".