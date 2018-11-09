'Recebi Nadja 'bugada', declara marido de expulsa de reality

Nadja Pessoa, participante expulsa do reality show "A Fazenda" 2018 Crédito: Reprodução/Record TV

Nadja Pessoa e o marido D'Black sentaram no sofá do "Programa do Porchat" nesta quinta-feira, 8, e repercutiram a polêmica envolvendo a ex-participante de "A Fazenda". Nadja foi expulsa do reality show após agredir a chutes Caíque Aguiar, outro participante, durante uma briga.

Em entrevista ao Fábio Porchat, D'Black declarou que a esposa sofreu diversas agressões do ex-namorado. "Ela beijava os amigos, abraçava os amigos e toda vez que fazia isso, o cara batia nela. Recebi minha mulher 'bugada' já", disse D'Black ao justificar o comportamento da esposa no programa.

Enquanto o marido falava, Nadja Pessoa demonstrou apatia e não se emocionou com a declaração dele. A ex-participante de "A Fazenda" relembrou o tempo em que passou com o então namorado na juventude. "Eu era muito nova, meiga e carinhosa. Quando eu bebia, me pendurava no pescoço dos meus amigos e dizia que amava... aí, ele me proibia de ficar com meus amigos", afirmou.

Nadja foi questionada por Fábio Porchat sobre a frase "deve bater na sua mulher" que a participante disse a Felipe Sertanejo em um dos episódios do reality show.

"Foi na hora da raiva. Eu falei 'deve' e não afirmei. Eu fiquei com esse pensamento dele, achei que ele fosse violento", explicou a ex-peoa, que foi expulsa nesta semana do programa.