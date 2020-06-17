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Aos 90 anos

Lima Duarte lança canal no YouTube e fala de vandalismo a estátua

O ator de 90 anos, falou sobre o Padre Antônio Vieira. Na última quinta (11), uma estátua do religioso foi vandalizada no centro de Lisboa, em Portugal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 16:00

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 16:00

O ator Lima Duarte no vídeo para o amigo e também ator Flávio Migliaccio
O ator Lima Duarte no vídeo para o amigo e também ator Flávio Migliaccio Crédito: Instagram/@lemmertzju
O ator Lima Duarte, aos 90 anos, lançou um canal no YouTube na terça-feira, 16. Em seu primeiro vídeo, falou sobre o Padre Antônio Vieira. Na última quinta-feira, 11, uma estátua do religioso foi vandalizada no centro de Lisboa, em Portugal.
"Criei um canal no YouTube! No vídeo de estreia, minha admiração e respeito pela memória do Padre Antônio Vieira", escreveu o ator, que considera o sacerdote "gênio para a catequese e para a oratória".
"Esse pessoal que está, por todos os tipos de maneira meritória, deblaterando, xingando contra o racismo... Está na hora de fazer isso. Nossa herança católico-escravagista precisa ser passada a limpo, realmente", afirmou o ator.
Na sequência, prosseguiu: "Mas cuidado para não cometer uma espantosa inequidade. Como foi essa de apedrejarem, quererem destruir a imagem do padre Antônio Vieira. Foram lá e pintaram, apedrejaram, uma ignorância espantosa."
"O Padre Antônio Vieira nasceu em 1608, em Lisboa. Você não pode julgar as pessoas dessa época com os parâmetros de hoje. Parâmetros morais, científicos e culturais de hoje. É uma loucura", opinou Lima Duarte.
"O Padre Antonio Vieira era caboclo, como eu. Descendente de portugueses e negros. Era filho de um europeu e uma negra, uma escrava da África. Estão apedrejando a estátua dele em nome do antirracismo?", questionou.
Em outro momento, conclui: "Tudo isso que eu estou querendo dizer... Não pode apedrejar. A estátua pode, quebra tudo e tal. Mas a memória, o espírito... Vamos respeitar pelo menos isso."
Ao longo do vídeo, Lima Duarte também relembrou a ocasião em que interpretou o religioso no filme Palavra e Utopia, de 2000.
Assista ao vídeo em que Lima Duarte fala sobre o Padre Antônio Vieira no YouTube.

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