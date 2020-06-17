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Televisão

Mariana Godoy deixa a RedeTV! para trocar de emissora

Apresentadora esteve à frente do 'Mariana Godoy Entrevista' e do 'RedeTV News' ao longo de mais de cinco anos na emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 10:17

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 10:17

A jornalista Mariana Godoy
A jornalista Mariana Godoy Crédito: Instagram/@marianagodoy
A RedeTV! confirmou nesta terça-feira, 16, a demissão da jornalista Mariana Godoy. "Interinamente, as jornalistas Joice Maffezzolli, Gabriela Di França e Amanda Klein irão revezar a apresentação do RedeTV News E, em breve, o nome da substituta oficial será anunciado", informou a emissora.
Mariana Godoy foi contratada pela RedeTV! no fim de 2014, pouco depois de sair da Globo. No canal, ela apresentou o Mariana Godoy Entrevista e o RedeTV! News.
Segundo o colunista do UOL, Fefito, Mariana deixou a emissora para assinar com a Band, onde será a substituta de Silvia Poppovic no "Aqui na Band". No programa, a jornalista dividirá o comando da atração com Luís Ernesto Lacombe e terá liberdade editorial para propor pautas e debates. Com isso, Nathália Batista, que cumpria a função de apresentadora, voltará a ser comentarista de moda.

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Fefito conta que a RedeTV! ainda busca um nome para o programa de entrevistas. Já o "RedeTV! News" seguirá em esquema de rodízio de apresentadores até a definição de um novo nome para a bancada.
*Com informações da Agência Estado e do UOL.

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