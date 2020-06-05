Miguel Falabella deixa a Globo após 39 anos

Miguel Falabella foi para as redes sociais nesta sexta (5) para anunciar sua saída da Globo. O ator, escritor e apresentador de 63 anos usou uma foto antiga como pano de fundo para o post em que agradeceu amigos e fãs. Falabella já estava na emissora há 39 anos, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, de O Globo.
"Era esse o rosto que eu tinha quando assinei meu primeiro contrato com a TV Globo. Nesses quase quarenta anos fui muito feliz e muito bem tratado sempre. Seguir novos caminhos não significa abandonar o que se conquistou na caminhada, começou. E continuou: "Só tenho boas lembranças. Só tenho sorrisos. Cheio de gratidão por todos os companheiros que estiveram ao meu lado nessa jornada e ao público que viu algo em mim que nem eu mesmo via. Obrigado.
Falabella atuou em diversas obras emblemáticas da Globo, como "A Viagem", "Cara e Coroa" e "Sai de Baixo". Ele também se destacou como apresentador e chegou a comandar o Vídeo Show por 15 anos. O ator ainda escreveu algumas novelas da emissora, como "Pé na Cova" e "A Lua me Disse".