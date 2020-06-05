Colunista vaza áudio de Neymar xingando o padrasto, Tiago Ramos

Ao que parece, Neymar não acreditou muito na história do suposto acidente doméstico envolvendo sua mãe, Nadine Gonçalves, e o seu padrasto, o modelo Tiago Ramos, que acabou vindo à tona nesta semana após o bonitão precisar ser levado às pressas para hospital de Santos, São Paulo.
Em suposto áudio de Neymar, vazado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, o craque do PSG surge conversando com amigos sobre a confusão do casal e em determinado momento da conversa, o jogador teria xingado Tiago.
No início do áudio, Neymar teria começado: "Eu mandei o Cris lá para ver minha mãe, se tinha algum risco de... Se ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa...".
Em seguida, continuou: "Ela está lá com o namoradinho dela, que ele dá o (xingamento) para (xingamento) e ele está indo para o hospital, foi operado agora. Ele deu uns tocos no vidro da varanda... E ela fala pra mim que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada para o vidro que está quebrado é muito longe, tá ligado?".
Um dos amigos que estava participando da conversa, divulgada por Leo Dias, teria até sugerido: "Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no (xingamento) dele". Por fim, Neymar teria finalizado: "O namoradinho da minha mãe, o (xingamento) que ela tá pegando".