Colunista vaza áudio de Neymar xingando o padrasto, Tiago Ramos

No início do áudio, Neymar teria começado: "Eu mandei o Cris lá para ver minha mãe, se tinha algum risco de... Se ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa...".

Em seguida, continuou: "Ela está lá com o namoradinho dela, que ele dá o (xingamento) para (xingamento) e ele está indo para o hospital, foi operado agora. Ele deu uns tocos no vidro da varanda... E ela fala pra mim que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada para o vidro que está quebrado é muito longe, tá ligado?".