Regina Duarte sobre cargo na Cultura: 'Confiança no governo Bolsonaro'

Regina Duarte usou as próprias redes sociais para fazer um desabafo sobre sua passagem como secretária especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A ex-atriz da Globo deixou o cargo no último dia 20 de maio.
No post que foi ao ar na web, Regina disse que aceitou o convite assustada, mas por amor ao Brasil e por confiança no presidente, decidiu embarcar no meio político.
"... E por falar em Cultura... Aceitei assustada o convite para a missa?o. Aceitei por amor ao meu Pai?s, por paixa?o irrefrea?vel por Arte e Cultura, por confianc?a no governo Bolsonaro. Aceitei porque muita gente, muita gente mesmo, quando cruzava comigo, em qualquer lugar, com o olho brilhando de esperanc?a, dizia: 'Aceita, Regina!", disse.
Na sequência, continuou: "Minha inexperie?ncia em gesta?o pu?blica foi crucial para que eu descobrisse, ate? com certo atraso, que o Projeto de Cultura com que sempre sonhei era invia?vel, porque eu estava enredada num universo muito mais preocupado com Ideologias do que com Cultura. As presso?es cotidianas de gente que desconhece a ma?quina da administrac?a?o pu?blica foram companheiras constantes".