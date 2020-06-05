Desabafou!

Regina Duarte sobre cargo na Cultura: 'Confiança no governo Bolsonaro'

Ex-atriz da Globo foi às redes sociais para refletir sobre sua passagem pelo governo de Jair Bolsonaro como secretária especial da Cultura
Redação de A Gazeta

05 jun 2020 às 08:19

A atriz Regina Duarte Crédito: Reprodução/Instagram @regina_fc_2019
Regina Duarte usou as próprias redes sociais para fazer um desabafo sobre sua passagem como secretária especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A ex-atriz da Globo deixou o cargo no último dia 20 de maio. 
No post que foi ao ar na web, Regina disse que aceitou o convite assustada, mas por amor ao Brasil e por confiança no presidente, decidiu embarcar no meio político. 
"... E por falar em Cultura... Aceitei assustada o convite para a missa?o. Aceitei por amor ao meu Pai?s, por paixa?o irrefrea?vel por Arte e Cultura, por confianc?a no governo Bolsonaro. Aceitei porque muita gente, muita gente mesmo, quando cruzava comigo, em qualquer lugar, com o olho brilhando de esperanc?a, dizia: 'Aceita, Regina!", disse. 

Na sequência, continuou: "Minha inexperie?ncia em gesta?o pu?blica foi crucial para que eu descobrisse, ate? com certo atraso, que o Projeto de Cultura com que sempre sonhei era invia?vel, porque eu estava enredada num universo muito mais preocupado com Ideologias do que com Cultura. As presso?es cotidianas de gente que desconhece a ma?quina da administrac?a?o pu?blica foram companheiras constantes".
... e por falar em Cultura... ... aceitei assustada o convite para a Missa?o. Aceitei por amor ao meu Pai?s, por paixa?o irrefrea?vel por Arte e Cultura, por confianc?a no governo Bolsonaro. Aceitei porque muita gente, muita gente mesmo, quando cruzava comigo, em qualquer lugar, com o olho brilhando de esperanc?a, dizia: Aceita, Regina! Minha inexperie?ncia em gesta?o pu?blica foi crucial para que eu descobrisse, ate? com certo atraso, que o Projeto de Cultura com que sempre sonhei era invia?vel, porque eu estava enredada num universo muito mais preocupado com Ideologias do que com Cultura. As presso?es cotidianas de gente que desconhece a ma?quina da administrac?a?o pu?blica foram companheiras constantes. Sempre me pareceu ni?tido que havia uma torcida nas mi?dias, nas redes sociais para que a minha gesta?o na?o se consolidasse. E sigo Secreta?ria. Na?o me permito sair deixando incompletas lutas e conquistas para o Setor Cultural. Um exemplo? A Convocac?a?o pelo Ministe?rio do Turismo, da reunia?o do Conselho Gestor da ANCINE para que o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) seja liberado. Editais que dara?o novo fo?lego a? Cultura Brasileira sera?o novamente possi?veis. Trabalho ainda na edic?a?o de um vi?deo com textos e imagens que falam do Projeto de Cultura que pude construir com minha Equipe. Na?o foi pouca coisa. Em breve vou ter a alegria de comunicar as ac?o?es que minha passagem pela Secretaria Especial da Cultura deixa como legado a quem me suceder.

