Crise do coronavírus: Herinque Fogaça fecha restaurante e demite 200

O chef Henrique Fogaça Crédito: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74

O chef e empresário Henrique Fogaça disse que vai ter que fechar as portas do restaurante que possui em um shopping no Rio. "Infelizmente, estamos vivendo um pesadelo com a economia, com a pandemia, com tudo", disse ele, nesta quinta-feira (4), em entrevista ao canal do apresentador Datena, no YouTube.

Segundo ele, entre janeiro e abril deste ano, o estabelecimento carioca somou prejuízo na casa dos R$ 500 mil. "Um mês você segura, o segundo mês, você quebra, vai para o buraco", afirmou. Fogaça também reclamou que os shoppings não são flexíveis na hora de negociar o preço do aluguel e exploram os comerciantes.

Por conta da crise econômica provocada pelo coronavírus, o chef afirmou que teve que demitir 200 funcionários. Os seus restaurantes localizados em São Paulo -Sal Gastronomia, Cão Véio e Jamile- seguem abertos, mas só com atendimento por delivery.

"Estamos trabalhando com delivery, mas traz 15% do faturamento normal do restaurante. Então, é contar moeda para pagar conta de água, conta de luz", disse.