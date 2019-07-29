Mariana Godoy: "Nem aí para a família tradicional católica"

Atualmente, depois de acabar o contrato com a Globo , a bonita comanda um programa de entrevistas na Rede TV e também falou sobre seu estilo de jornalista "pé na porta".

"Não tenho arrependimentos. Acho que esse é um dos segredos para a pele boa. Não faço nada muito no emocional, no impulso, costumo pensar. Às vezes faço coisas que não gosto, porque precisa, mas não faço nada que não deva. Nada que me agrida", falou.