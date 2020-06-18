Príncipe William diz estar 'preocupado com cintura' após quarentena

O príncipe William, 37, revelou que passou boa parte do período de isolamento social no Reino Unido cozinhando.
"Estou preocupado com a cintura da nação, e com todo o chocolate e bolos", disse William em uma aparição pública, segundo informou a revista People nesta quarta-feira (17). "Eu cozinhei bastante em casa. O chocolate cai muito bem".
William já havia revelado sua paixão por chocolate durante a Páscoa. "Haverá muito chocolate sendo consumido aqui, não se preocupe", disse ele na ocasião.
Sua primeira aparição pública foi uma visita à estação de ambulâncias de Kings Lynn, que fornece assistência emergencial às pessoas 24 horas por dia.