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Thammy Miranda sobre Carlos Bolsonaro: 'Amor enrustido por mim'

Filho de Gretchen falou de transição de gênero, relação com a Rainha do Rebolado à época que descobriu sexualidade e polêmicas envolvendo Carlos Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 09:41

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 09:41

A dançarina Gretchen e seu filho, Thammy Miranda
A dançarina Gretchen e seu filho, Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
O ator e empresário Thammy Miranda participou nesta quarta (17) do Programa Pânico, na Jovem Pan, e contou que a relação com a mãe, Gretchen, nem sempre foi à base das mil maravilhas. Ele disse que teria enfrentado atritos com a Rainha do Rebolado ainda quando se revelou lésbica, antes de passar pela transição de gênero. 
"Poderia ser hipócrita e falar que minha mãe é artista, para frente e que sempre foi tranquilo. Mas não foi. Quando me assumi lésbica, ela ficou "p" da vida. Ela não aceitou porque era uma época que ela era bem religiosa, estava bem envolvida com a religiosidade. Então, ela aceitou menos ainda. A gente passou um tempo sem se falar, passamos um perrenguezinho", detalhou. 
Thammy também acabou falando sobre Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, já que os dois estão frequentemente trocando farpas pela internet. 

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"O Carlos Bolsonaro tem amor enrustido por mim. Ele é fascinado por mim, gosta de mim de verdade. Me sinto até lisonjeado [...] Ele, como vereador, tinha que estar preocupado com outras coisas, não comigo. Mas se ele tem tempo para ficar me vendo, me acompanhando, postando coisas sobre mim, zoa comigo, não com minha família", disparou. 

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