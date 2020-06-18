Thammy Miranda sobre Carlos Bolsonaro: 'Amor enrustido por mim'

"Poderia ser hipócrita e falar que minha mãe é artista, para frente e que sempre foi tranquilo. Mas não foi. Quando me assumi lésbica, ela ficou "p" da vida. Ela não aceitou porque era uma época que ela era bem religiosa, estava bem envolvida com a religiosidade. Então, ela aceitou menos ainda. A gente passou um tempo sem se falar, passamos um perrenguezinho", detalhou.