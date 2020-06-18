Tiago Ramos nega briga com a ex, Nadine, e BO contra Neymar

Em vídeo publicado na web, o modelo esclareceu: "Quero deixar uma coisa bem clara: em nenhum momento, fui à delegacia prestar boletim de ocorrência contra Neymar. Por quê? Pelo fato de ser filho, entendo o comentário dele em um momento de tensão, de nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe. Então jamais fiz isso (o boletim), isso não existe".