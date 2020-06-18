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Tiago Ramos nega briga com a ex, Nadine, e BO contra Neymar

Modelo fez desabafo nas redes sociais e, em vídeo, negou várias das polêmicas em que acabou se envolvendo enquanto viveu romance com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 09:32

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 09:32

O modelo Tiago Ramos
O modelo Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss
O modelo Tiago Ramos decidiu desabafar nas redes sociais sobre a última polêmica em que acabou se envolvendo. A boataria dava conta de que, além de ter ido parar na delegacia por suposta briga - com agressão - com a ex, Nadine Gonçalves, o bonitão também teria registrado boletim de ocorrência (BO) contra o ex-enteado, o jogador Neymar
Em vídeo publicado na web, o modelo esclareceu: "Quero deixar uma coisa bem clara: em nenhum momento, fui à delegacia prestar boletim de ocorrência contra Neymar. Por quê? Pelo fato de ser filho, entendo o comentário dele em um momento de tensão, de nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe. Então jamais fiz isso (o boletim), isso não existe". 

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No entanto, admitiu que foi à delegacia com a ex, mas justificou: "Eu e a Nadine fomos, sim, à delegacia, mas para esclarecer o ocorrido e deixar bem claro que jamais houve qualquer agressão".

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