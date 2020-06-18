Tiago Ramos nega briga com a ex, Nadine, e BO contra Neymar

O modelo Tiago Ramos decidiu desabafar nas redes sociais sobre a última polêmica em que acabou se envolvendo. A boataria dava conta de que, além de ter ido parar na delegacia por suposta briga - com agressão - com a ex, Nadine Gonçalves, o bonitão também teria registrado boletim de ocorrência (BO) contra o ex-enteado, o jogador Neymar.
Em vídeo publicado na web, o modelo esclareceu: "Quero deixar uma coisa bem clara: em nenhum momento, fui à delegacia prestar boletim de ocorrência contra Neymar. Por quê? Pelo fato de ser filho, entendo o comentário dele em um momento de tensão, de nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe. Então jamais fiz isso (o boletim), isso não existe".
No entanto, admitiu que foi à delegacia com a ex, mas justificou: "Eu e a Nadine fomos, sim, à delegacia, mas para esclarecer o ocorrido e deixar bem claro que jamais houve qualquer agressão".