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Flávia Alessandra admite que já ficou excitada ao gravar cena

Atriz, que é casada com o ator Otaviano Costa, participou de brincadeira 'Eu Nunca' no canal do YouTube do bonitão e revelou intimidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 08:16

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 08:16

A atriz Flávia Alessandra
A atriz Flávia Alessandra Crédito: Reprodução/Instagram @flaviaalessandra
Flávia Alessandra, 45, e o marido Otaviano Costa, 47, resolveram animar a quarentena contando intimidades do casal no canal do YouTube do apresentador. De forma descontraída, eles usaram a cozinha da casa deles para brincar de "Eu Nunca", quando uma afirmação fosse verdadeira em vez de uma dose de bebida alcoólica, eles teriam que comer uma colher de pimenta, segundo Otaviano, vinda da Bahia.
As primeiras perguntas eram leves e ambos indicaram que já tinham transado na cozinha e jantado num motel. A brincadeira realmente esquentou quando a afirmação foi "eu nunca fiquei excitado durante uma cena". Flávia brincou, tentando desconversar, dizendo que o marido havia feito poucas novelas. "Bota na balança a probabilidade de eu ter ficado e você ter ficado". No final, ambos comeram a iguaria em sinal de confirmação.
O casal afirmou já ter ficado com mais de uma pessoa numa noite. Enquanto a atriz se recusou a dizer quando o fato aconteceu e quantas pessoas teria beijado, Otaviano disse que beijou cinco. "Todo mundo que foi para o Carnaval de Salvador sabe que não dá para ficar em uma via só". A brincadeira chegou ao fim com o casal pedindo para que, quem pudesse ficasse em casa.

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Flávia e Otaviano estão casados desde 2006. Em vídeo recente do mesmo canal, eles contaram que o sentimento entre eles foi avassalador. "Nos conhecemos e, em três meses, queríamos casar", disse Otaviano, ao que Flávia emendou: "Aí ele enrolou dois meses e, em cinco, a gente se casou". Eles são pais de Olívia, 9. Já a atriz também é mãe de Giulia Costa, 20, fruto da relação com o ator e diretor Marcos Paulo, morto em 2012.

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