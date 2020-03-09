Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, vai casar com namorado

A cerimônia, de acordo com a publicação, será apenas para familiares e amigos mais próximos. Os dois se conheceram em 2016 em um aplicativo de namoro.

Receberam bem, mas foi uma digestão na família. Lembro que o Lu (Luciano, Huck, o irmão), que amo de paixão, uma pessoa incrível, me falou uma frase que me fez muito sentido: Você demorou 20 anos pra resolver isso na sua cabeça, a gente precisa de um tempo aqui também para resolver dentro de nós. Foi bacana porque, a partir disso, a gente se aproximou, comentou ele, na ocasião.