Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, vai casar com namorado

Fernando Grostein, de 39 anos, irmão do apresentador Luciano Huck, e o ator Fernando Siqueira, de 22 anos, estão juntos há quatro anos e decidiram que é hora de oficializar a união. Segundo informações da Veja, os dois marcaram a data do casamento para o dia 26 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivem.
A cerimônia, de acordo com a publicação, será apenas para familiares e amigos mais próximos. Os dois se conheceram em 2016 em um aplicativo de namoro.
Em 2017, o irmão do apresentador da Globo falou no "Programa do Bial" sobre como assumiu a sexualidade e revelou como fez para se resolver com sua orientação sexual aos 20 anos de idade.
Receberam bem, mas foi uma digestão na família. Lembro que o Lu (Luciano, Huck, o irmão), que amo de paixão, uma pessoa incrível, me falou uma frase que me fez muito sentido: Você demorou 20 anos pra resolver isso na sua cabeça, a gente precisa de um tempo aqui também para resolver dentro de nós. Foi bacana porque, a partir disso, a gente se aproximou, comentou ele, na ocasião.