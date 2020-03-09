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Começa 5 de abril

Cleo, Lexa e Alexandre Pires são confirmados no Show dos Famosos 2020

Faustão revelou este domingo (8) os nomes dos artistas que participarão do quadro

Publicado em 09 de Março de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 08:02
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Foi divulgada neste domingo (8) a lista com os nomes dos artistas que participarão da próxima edição do quadro Show dos Famosos. Ao todo, são oito concorrentes: Alexandre Pires, Barbara Fialho, Cleo, Diogo Vilela, Lexa, Margareth Menezes, Thiago Arancam e Vitor Kley.
O quadro está na quarta temporada em 2020 e dentre os vencedores dos anos anteriores estão os nomes de Ícaro Silva (2017), Mumuzinho (2018), Ludmilla e Di Ferrero (2019).
Do pagode ao funk e passando pela música erudita,  a edição mistura diversas especialidades. Margareth Menezes, inclusive, já foi indicada a dois Grammy Awards, em 1993 e 2007, na categoria melhor álbum e melhor álbum de música regional brasileira, e também ao Grammy Latino, em 2006.

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A funkeira Lexa publicou no Instagram pedindo apoios dos seus seguidores."Torçam por mim, estarei no Show dos Famosos", escreveu, junto do vídeo do anúncio feito por Fausto Silva. 
A atração estreará no dia 5 de abril.

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