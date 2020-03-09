Cleo, Lexa e Alexandre Pires são confirmados no Show dos Famosos 2020

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

O quadro está na quarta temporada em 2020 e dentre os vencedores dos anos anteriores estão os nomes de Ícaro Silva (2017), Mumuzinho (2018), Ludmilla e Di Ferrero (2019).

Do pagode ao funk e passando pela música erudita, a edição mistura diversas especialidades. Margareth Menezes, inclusive, já foi indicada a dois Grammy Awards, em 1993 e 2007, na categoria melhor álbum e melhor álbum de música regional brasileira, e também ao Grammy Latino, em 2006.

A funkeira Lexa publicou no Instagram pedindo apoios dos seus seguidores."Torçam por mim, estarei no Show dos Famosos", escreveu, junto do vídeo do anúncio feito por Fausto Silva.