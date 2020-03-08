Capixaba Welcson Viegas deixa o 'The Voice Kids' e anuncia música

Welcson Viegas é participante do 'The Voice Kids' Crédito: Artur Meninea/Gshow

O capixaba Welcson Viegas deixou o "The Voice Kids 2020", neste domingo (8). Ele disputou com Gusttavo Salles e Pablo Paludo a permanência no reality global. Mas quem venceu a batalha e segue na busca do título é o carioca de 14 anos.

"Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Queria agradecer à minha tia Paula", disse Welcson, ao se despedir do reality.

No Instagram, o capixaba deixou uma mensagem para os fãs: "Não estou triste. Infelizmente, não deu. Tudo foi a vontade de Deus. Estou feliz de ter chegado lá e ter conquistado a Simone e Simaria, que viraram a cadeira para mim", disse.

"Queria agradecer todas as mensagens de carinho. Eu amo vocês. Não vai ter só isso. Quero falar para não esquecerem de mim. Vou lançar minha música autoral em breve", adiantou nos stories.

Gustavo, Pabllo e Welcson apresentaram a canção "A Hora é Agora" (Dudu Borges/Jorge), interpretada pela dupla Jorge e Mateus e receberam diversos elogios dos jurados.

Alguém chama @JorgeeMateus para ver esses três! Gusttavo Salles, Pablo Paludo e Welcson Viegas levantaram todo mundo com o hit ''A Hora é Agora''. Até as técnicas @SimoneeSimaria! ? https://t.co/ye2JEHzhUe #TheVoiceKids pic.twitter.com/7ofmZAKE0y — The Voice Kids (@thevoicekidsbr) March 8, 2020

"É uma complicação maravilhosa. Gustavo segura o público, Welcson tem a voz mais de criança e mostra que está em transição, e Pablo mostra o sorriso e chama a plateia", disse Carlinhos Brown.

Welcson ainda foi apontado por Claudia Leitte como um dos melhores. "Enquanto Gustavo e Pablo sabem o caminho que querem seguir, eu vi Welcson cheio de vontade de colocar para fora um monte de coisas, de desenhos melódicos novos. Tem um leão dentro dele", disse a "Perigosinha".

Mas o elogiou não mudou a opinião de Simone e Simaria. As irmãs e cantoras elegeram Gusttavo o melhor do dia.