Famosos mostram médicos com rostos marcados por máscaras apertadas

Coronavírus: Médicos com rostos marcados por máscaras apertadas Crédito: Instagram/infobae

Um dos efeitos da pandemia do novo coronavírus tem sido o trabalho incessante dos médicos ao redor de todo o mundo para tratar os casos da infecção pelo vírus, que ainda crescem exponencialmente em muitos países -como no Brasil.

As longas jornadas dos prestadores de serviços de saúde demandam o uso de roupas e máscaras que protejam esses profissionais, o que tem resultado em diversas marcas e até ferimentos em seus rostos.

"A testa, o nariz, o pescoço e o rosto ficam marcados pelas máscaras apertadas e, às vezes, têm até cortes. Muitos colegas simplesmente dormem nas cadeiras depois dos turnos, porque estão cansados demais para andar", afirmou uma profissional da saúde da província chinesa de Hubei, identificada como Yao, à BBC News.

O trabalho desses profissionais em meio às condições adversas tem impactado celebridades ao redor do mundo.

A atriz Kristen Bell foi uma das que usaram seu perfil no Instagram para compartilhar fotos de médicos com os rostos machucados pelas máscaras. "Estes são os rostos dos médicos e enfermeiros depois de usarem máscaras apertadas após turnos de 13 horas. Eu fico em casa por eles", escreveu. "Os heróis do coronavírus".

No Brasil, Alice Wegmann publicou outras fotos dos mesmos tipos de machucado e lamentou a fala do presidente Jair Bolsonaro, de que a pandemia de coronavírus trata-se apenas de uma "gripezinha".