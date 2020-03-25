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Longas jornadas

Famosos mostram médicos com rostos marcados por máscaras apertadas

Profissionais de saúde têm mostrado resultado das longas jornadas com trajes de proteção

Publicado em 25 de Março de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 14:50
Coronavírus: Médicos com rostos marcados por máscaras apertadas
Coronavírus: Médicos com rostos marcados por máscaras apertadas Crédito: Instagram/infobae
Um dos efeitos da pandemia do novo coronavírus tem sido o trabalho incessante dos médicos ao redor de todo o mundo para tratar os casos da infecção pelo vírus, que ainda crescem exponencialmente em muitos países -como no Brasil.
As longas jornadas dos prestadores de serviços de saúde demandam o uso de roupas e máscaras que protejam esses profissionais, o que tem resultado em diversas marcas e até ferimentos em seus rostos.
"A testa, o nariz, o pescoço e o rosto ficam marcados pelas máscaras apertadas e, às vezes, têm até cortes. Muitos colegas simplesmente dormem nas cadeiras depois dos turnos, porque estão cansados demais para andar", afirmou uma profissional da saúde da província chinesa de Hubei, identificada como Yao, à BBC News.
O trabalho desses profissionais em meio às condições adversas tem impactado celebridades ao redor do mundo.

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A atriz Kristen Bell foi uma das que usaram seu perfil no Instagram para compartilhar fotos de médicos com os rostos machucados pelas máscaras. "Estes são os rostos dos médicos e enfermeiros depois de usarem máscaras apertadas após turnos de 13 horas. Eu fico em casa por eles", escreveu. "Os heróis do coronavírus".
No Brasil, Alice Wegmann publicou outras fotos dos mesmos tipos de machucado e lamentou a fala do presidente Jair Bolsonaro, de que a pandemia de coronavírus trata-se apenas de uma "gripezinha".
"Isso é o que uma 'gripezinha' faz com os profissionais de saúde que muitas vezes passam mais de 10 anos de suas vidas se dedicando aos estudos. E muitos anos mais se dedicando a humanidade e à vida dos outros. Por favor, se você pode, fique em casa. Isso não é só sobre política. É sobre vidas", escreveu.

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