Fábio Assunção se casará com a advogada Ana Verena

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Que matéria deliciosa com a GQ. A conversa com a @vazjuliana, as fotos com o Pedro, Milton nosso stylist, o editor @dudimachado, o produtor @enzoamendola, tudo feito na poesia e o resultado arrancou sorrisos por aqui!!!! @jukreisassessoria #Repost @gqbrasil Hoje ele comemora o Dia dos Pais. Amanhã, completa 49 anos. Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial) está cheio de motivos para comemorar: encerrando os 40 mais centrado e maduro, com um olhar de contemplação para o mundo, ele tem em Ella, de 9 anos, e João, de 17, as âncoras uma relação de aprendizado, livre de hierarquias, de peito aberto, a aposta de #GQBrasil e @boss para a paternidade do futuro. . foto: @pedrodimitrow styling: milton castanheira @castanheiras assistente de fotografia: @adrianikematsu fotografado por facetime #hugoboss #paisherois #diadospais2020 #thisisboss