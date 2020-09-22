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Fábio Assunção se casará com a advogada Ana Verena

Cerimônia será no civil e convidados serão testados para Covid

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 15:29
O ator Fabio Assunção
O ator Fabio Assunção Crédito: Instagram/@fabioassunçãooficial
Com poucos convidados e em uma cerimônia íntima, Fábio Assunção se casará com a advogada Ana Verena Pinheiro Gomes, de 27 anos. Os dois devem trocar alianças no início de outubro, apenas no civil, de acordo com informações do "GShow". Ainda segundo o site, os presentes devem participar de testes para avaliar se têm diagnóstico para covid-19.
Esse será o terceiro casamento do ator, que já tem filhos com Priscila Borgonovi, mãe de João, de 17 anos, e com Karina Tavares, com quem teve Ella Felipa de 7. Discreto em relação à nova namorada, Fábio Assunção raramente publica fotos com ela nas redes sociais. O ator também se relacionou com as atrizes Maria Ribeiro e Pally Siqueira.
Ver essa foto no Instagram

Que matéria deliciosa com a GQ. A conversa com a @vazjuliana, as fotos com o Pedro, Milton nosso stylist, o editor @dudimachado, o produtor @enzoamendola, tudo feito na poesia e o resultado arrancou sorrisos por aqui!!!! @jukreisassessoria #Repost @gqbrasil Hoje ele comemora o Dia dos Pais. Amanhã, completa 49 anos. Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial) está cheio de motivos para comemorar: encerrando os 40 mais centrado e maduro, com um olhar de contemplação para o mundo, ele tem em Ella, de 9 anos, e João, de 17, as âncoras uma relação de aprendizado, livre de hierarquias, de peito aberto, a aposta de #GQBrasil e @boss para a paternidade do futuro. . foto: @pedrodimitrow styling: milton castanheira @castanheiras assistente de fotografia: @adrianikematsu fotografado por facetime #hugoboss #paisherois #diadospais2020 #thisisboss

Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial) em

O ator está na reprise de Totalmente Demais, na TV Globo, e recentemente compartilhou no Instagram os resultados de uma mudança no estilo de vida, com hábitos alimentares novos e uma rotina de exercícios. Com isso, Fábio Assunção perdeu quase 30 quilos e ganhou músculos mais definidos.

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