Ex-paquita Catia Paganote se muda para Vitória e brinda nova fase

Crédito: Léo Ornelas

Aos 5 anos de idade, Catia Paganote - que aos 10 viria a se tornar paquita - saiu do Rio de Janeiro para morar em Brasília por decisão dos pais. Lá, já experimentou um pouco da fama ao protagonizar em campanhas infantis e outras ações publicitárias. Depois do Distrito Federal ter esgotado as possibilidades, ela voltou à Cidade Maravilhosa, fez sucesso ao lado de Xuxa na Globo e agora, aos 44, decidiu vir morar em Vitória , no Espírito Santo

"Não teve um porquê definido. Minha mãe é capixaba, de Cachoeiro. Tenho primos, tias aqui e, no começo do ano passado, montamos um grupo da família no WhatsApp para nos reunirmos no Natal e réveillon. Eu vim ao Estado fazer alguns shows na mesma época e um primo meu acabou me incentivando a vir de vez", relata ela, em entrevista à reportagem.

Catia, que já estava morando há anos no Rio, diz ter se cansado um pouco da Cidade Maravilhosa e de tudo o que vem acontecendo por lá. Também avalia que a criação da filha, Valentina, de 9 anos, pode ser mais bem aproveitada em terras capixabas. "Eu estava um pouco de saco cheio, para falar a verdade, com tudo o que está havendo. O Rio está falido, violento...", justifica.

A ex-paquita e modelo Catia Paganote e filha, Valentina Crédito: Arquivo pessoal

De cara, ela se apaixonou pelas belezas capixabas assim que chegou de mala e cuia na Capital. "O que me encantou fora os homens (risos)? Foi todo o clima e suporte.", brinca ela.

"Todo mundo achou que eu tinha vindo para Vitória por causa de um amor. Mas não é! Não tem nenhum homem rico me bancando, mas inscrições estão abertas (risos)" Catia Paganote - Ex-paquita

Mas, apesar de florear tanto a vinda definitiva, ela entende que a decisão é um desafio a essa altura da carreira. "Sou uma pessoa conhecida. Minha carreira já vem de anos. Meu mundo artístico está pronto há anos. Comecei com 5 e estou com 44, então são muitos anos mesmo. Tudo o que eu faço, independente de onde estiver, eu sou chamada", arremata.

Crédito: Arquivo pessoal

"MARLENE NOS TRANSFORMOU EM MULHERES SÁBIAS E RESPONSÁVEIS"

Marlene Mattos , que foi por anos a empresária de Xuxa, trava uma briga com a apresentadora que já se arrasta há anos. Em 2018, toda a polêmica veio à tona depois de a loira dar uma entrevista à "Caras" Argentina e dizer que se sentiu roubada pela então funcionária. À época, a "mãe" das paquitas retrucou, mas as acusações não passaram muito de troca de farpas na web.

Marlene Mattos e a apresentadora Xuxa Crédito: TV Globo/Divulgação

No entanto, para Catia e para as outras seis paquitas da segunda formação, Marlene foi uma ótima gestora. "Não tinha assédio . Éramos crianças. E Marlene nos controlava muito bem, essa era a palavra", fala.

À reportagem, ela admitiu já ter feito implantes de silicone nos seios, em cirurgia realizada há mais de 20 anos, e garante que o corpão é mantido à base de ginástica (quando dá), alimentação regrada (que ela aprendeu a ter) e massagens. "Um botox de vez em quando, para dar um ar de descansada, também rola (risos). Mas a boca, olha, é minha mesmo", brinca.

O trabalho com o suor sempre se dividiu com a vida profissional da modelo, que desde cedo ganhou fama e um catatau de responsabilidades que, a rigor, não fazem parte da infância. Tanto que ela não vê a própria filha trilhando o mesmo caminho: "Não vejo a maturidade que eu tinha na Valentina. Mas vou incentivá-la a fazer o que quiser". Neste ponto, a menina interrompeu e contou: "Eu quero ser arqueóloga".

E Catia continuou: "Fui emancipada aos 14 anos de idade e minha mãe dava autorização à Marlene para eu viajar o mundo todo. Tinha que voltar como eu tinha ido, imagina a responsabilidade. Marlene conseguiu ter visão e pegar essas meninas e nos transformar em mulheres com sabedoria e responsabilidade", corrobora.

E assim como o grupo no WhatsApp com a família, Catia também mantém dois outros grupos no aplicativo de mensagens com a própria Xuxa e as outras ex-paquitas. "Tem um (grupo) com a primeira geração e outro com as outras gerações mais novas. Somos mulheres adultas, enviamos todo o tipo de vídeos, mensagens, perguntas... Mas o mais importante é que nos respeitamos. Todas", comemora.