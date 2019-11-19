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Ex-paquita comprou aparelho auditivo para fiscalizar conversas do marido

Catia Paganote conta o caso em biografia lançada nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 11:23

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 11:23

A ex-paquita Catia Paganote, que tem sua autobiografia "Minha Vida é um Show", lançada em todo o Brasil Crédito: Leo Ornelas/CO Assessoria
A ex-paquita da Xuxa e modelo Catia Paganote, 43, lança nesta segunda-feira (18) a sua biografia: "Minha Vida é um Show", pela editora Big Star. E dentre as muitas páginas do livro, ela faz uma revelação curiosa sobre o primeiro casamento: já fiscalizou conversas do então marido.
"Quando eu tinha apenas 21 anos, eu comprei um aparelho auditivo para ficar escutando as conversas do meu primeiro marido com os amigos, queria saber se ele iria armar alguma coisa que eu não soubesse. Eu ficava no banheiro escutando todas as conversas enquanto ele estava fazendo churrasco com os amigos", revela.
A modelo conta que é a realização de um sonho lançar sua biografia. "Sempre tive vontade de escrever uma biografia, até porque eu comecei minha carreira com cinco anos de idade, tem muita história para contar."

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Mas não é somente essa história inusitada e curiosa que ela conta na obra. Há muitas outras passagens diferentes e até polêmicas. 
Dois capítulos prometem ser os mais chamativos. O primeiro é sobre os romances vividos por Catia, que já teve três casamentos e namorou bastante. "Tive muitos namoricos e 'peguei' muitos famosos: ator, jogador de futebol, deputado, empresário, nadador, sertanejo e pagodeiro. Dois do mesmo grupo de pagode. Estava solteira."
A trajetória como paquita da segunda geração da Xuxa é outra parte aguardada do relato. Catia, que foi a Miúxa dos 13 aos 19 anos, conta sobre os bastidores do Xou da Xuxa e da pressão que sofria por trabalhar em uma das maiores produções da TV Globo.

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