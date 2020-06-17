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Amor novo

Ex-marido de Gretchen assume namoro com brasileira 11 anos mais jovem

De acordo com informações do jornal Extra, Carlos Marques já está até pensando em levar a nova amada para morar em Portugal; eleita é advogada e tem 47 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:41

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:41

O mestre de obras Carlos Marques e a ex-esposa, a cantora Gretchen
O mestre de obras Carlos Marques e a ex-esposa, a cantora Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram
A fila de Gretchen andou, mas a do ex português da Rainha do Rebolado, Carlos Marques, também. Separado da mãe de Thammy Miranda desde janeiro deste ano, ele engatou romance com a advogada paulistana Flávia, de 47 anos, segundo o jornal Extra. O mestre de obras de 58 anos tem até planos para já levar a amada para morar em Portugal. 
Nos conhecemos em meados de março, quando ela fez uma viagem de negócio para cá, e estamos nos falando desde então, disse Carlos à publicação, indicando, no entanto, que ainda acha cedo para divulgar fotos com a nova eleita. 

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Aos 61 anos, Gretchen está vivendo um novo amor intenso pela 18ª vez. A cantora está noiva do saxofonista Esdras de Souza, de 47 anos, com quem assumiu relacionamento em fevereiro deste ano. 

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