Ex-marido de Gretchen assume namoro com brasileira 11 anos mais jovem

A fila de Gretchen andou, mas a do ex português da Rainha do Rebolado, Carlos Marques, também. Separado da mãe de Thammy Miranda desde janeiro deste ano, ele engatou romance com a advogada paulistana Flávia, de 47 anos, segundo o jornal Extra. O mestre de obras de 58 anos tem até planos para já levar a amada para morar em Portugal.
Nos conhecemos em meados de março, quando ela fez uma viagem de negócio para cá, e estamos nos falando desde então, disse Carlos à publicação, indicando, no entanto, que ainda acha cedo para divulgar fotos com a nova eleita.
Aos 61 anos, Gretchen está vivendo um novo amor intenso pela 18ª vez. A cantora está noiva do saxofonista Esdras de Souza, de 47 anos, com quem assumiu relacionamento em fevereiro deste ano.