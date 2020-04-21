Ex-coelhinha da Playboy Ashley Mattingly morre aos 33 anos

A modelo e ex-coelhinha da Playboy Ashley Mattingly Crédito: Reprodução/Instagram @the.nexd

A modelo e ex-coelhinha da Playboy Ashley Mattingly morreu aos 33 anos, segundo informações do site TMZ. A morte teria acontecido na última quarta (15), mas o corpo só foi encontrado na sexta (17), depois de uma amiga não ter conseguido falar com ela e ter decidido acionar a polícia de Austin, no Texas, nos Estados Unidos.

Ashley deixou uma nota de suicídio e, de acordo com depoimentos da família dados ao TMZ, ela lutava contra o abuso de substâncias químicas após longa luta contra o álcool.