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Dependência química

Ex-coelhinha da Playboy Ashley Mattingly morre aos 33 anos

Modelo foi encontrada morta em sua casa após uma amiga sentir sua falta e decidir acionar a polícia do Texas, nos Estados Unidos; Ashley lutava contra dependência química
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 10:40

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 10:40

A modelo e ex-coelhinha da Playboy Ashley Mattingly
A modelo e ex-coelhinha da Playboy Ashley Mattingly Crédito: Reprodução/Instagram @the.nexd
A modelo e ex-coelhinha da Playboy Ashley Mattingly morreu aos 33 anos, segundo informações do site TMZ. A morte teria acontecido na última quarta (15), mas o corpo só foi encontrado na sexta (17), depois de uma amiga não ter conseguido falar com ela e ter decidido acionar a polícia de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. 
Ashley deixou uma nota de suicídio e, de acordo com depoimentos da família dados ao TMZ, ela lutava contra o abuso de substâncias químicas após longa luta contra o álcool. 

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A modelo foi Playmate em abril de 2011 e tinha sido vítima de violência doméstica alguns anos antes. O autor dos crimes era um ex-namorado, Lane Garrison, que foi preso. Em 2016, a própria Ashley foi detida por dirigir embriagada.

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