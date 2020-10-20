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Eva Mendez diz que deixou os filmes por causa das filhas, mas 'ambição está voltando'

Atriz, casada com Ryan Gosling, tem duas filhas, de 4 e 6 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 17:48

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:48

A atriz Eva Mendes
A atriz Eva Mendez Crédito: Divulgação
Longe das produções de Hollywood há mais de seis anos, a atriz Eva Mendez, 46, afirma que essa foi uma escolha sua, para poder se dedicar às filhas, mas diz que isso já está mudando e "está começando a sentir a ambição voltar".
"Acho que, no que diz respeito à minha ambição, isso não foi embora, apenas passou para as crianças", diz ela. "Eu aplaudo e admiro mulheres que podem fazer tudo, mas eu não sou uma delas. E, felizmente, eu tenho uma escolha de não trabalhar e percebo o quão sortuda eu sou por isso ser uma escolha."
Casada com o ator Ryan Gosling, 39, Eva tem duas filhas, Esmeralda, 6, e Amada, 4, e afirma que tem sido bastante agitada sua quarentena com todos juntos. "Às vezes parece que estamos administrando algum tipo de pousada com hóspedes muito bêbados e agressivos", brinca ela ao jornal australiano The Sydney Morning Herald.
Famosa por filmes como "Hitch" (2005) e "Velozes e Furiosos 2" (2003), Eva começou sua carreira com aparições em clipes dos Pet Shop Boys e do Aerosmith, e percebeu cedo que Hollywood tinha muito a aprender sobre diversidade. "Você é muito étnico, nunca será a cara de nenhum produto americano", chegou a ouvir ela.
Hoje, no entanto, já representou muitas marcas de prestígio, incluindo Calvin Klein, Cartier, Revlon, além de sua própria linha de roupas. Agora vamos ver quando ela volta a dar as caras nas telinhas e telonas também.

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