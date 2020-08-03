Marcus Buaiz, marido de Wanessa Camargo, se derrete com foto de família

Que família linda! Marcus Buaiz encantou as redes sociais ao publicar uma foto com a esposa, a cantora Wanessa Camargo, e os filhos, José Marcus e João Francisco, no Instagram. No feed, a família surgiu curtindo um dia de sol em fazenda de Goiás.
Na legenda, o empresário capixaba escreveu: "Que dias especiais! Muito Obrigado, meu Deus, por esses momento... Minha fami?lia".
Nos comentários, os fãs se derreteram mais que o próprio genro de Zezé Di Camargo e escreveram: "Família linda". "Vão fazer falta", ainda comentou Graciele Lacerda, madrasta de Wanessa e Camilla Camargo, indicando que a família se despediu dela e do noivo após dias na fazenda da família.
A própria Camilla Camargo também lamentou as saudades: "Aí, que saudade de vocês! Amo demais".