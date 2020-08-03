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Família linda!

Marcus Buaiz, marido de Wanessa Camargo, se derrete com foto de família

Clã Camargo Buaiz passou alguns dias em fazenda de Goiás e empresário capixaba decidiu se declarar à família com foto no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 09:16

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 09:16

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo
Marcus Buaiz e Wanessa Camargo com os filhos, José Marcus e João Francisco Crédito: Reprodução
Que família linda! Marcus Buaiz encantou as redes sociais ao publicar uma foto com a esposa, a cantora Wanessa Camargo, e os filhos, José Marcus e João Francisco, no Instagram. No feed, a família surgiu curtindo um dia de sol em fazenda de Goiás. 
Na legenda, o empresário capixaba escreveu: "Que dias especiais! Muito Obrigado, meu Deus, por esses momento... Minha fami?lia". 
Nos comentários, os fãs se derreteram mais que o próprio genro de Zezé Di Camargo e escreveram: "Família linda". "Vão fazer falta", ainda comentou Graciele Lacerda, madrasta de Wanessa e Camilla Camargo, indicando que a família se despediu dela e do noivo após dias na fazenda da família. 

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A própria Camilla Camargo também lamentou as saudades: "Aí, que saudade de vocês! Amo demais". 

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