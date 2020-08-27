'Esses animais vivem um inferno', diz Joaquin Phoenix em campanha do PETA

Joaquin Phoenix estrelou uma campanha da organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA, na sigla em inglês), na segunda-feira, 24, na qual ele fala sobre o confinamento de animais que posteriormente são consumidos por humanos.

Joaquin Phoenix, ator Crédito: Reprodução/Instagram @joaquinphoenixactor

A iniciativa "Mude o mundo da sua cozinha. Seja Vegano" é um vídeo com imagens de fazendas e granjas nos Estados Unidos e Reino Unido que denunciam situações cruéis a que porcos, bois, vacas e frangos confinados são submetidos.

"Nós não somos uma sociedade que acredita ser certo abusar de animais, nós intuitivamente recuamos com essa ideia, porque o sofrimento de um ser inocente é muito para se carregar", disse Phoenix no vídeo, direto da própria cozinha.

O ator também apontou que muitos consumidores são enganados com rótulos não regulamentados que alegam que os animais foram criados em campos abertos.

"Uma recente filmagem disfarçada obtida dentro de uma fazenda de ovos em Ohio (EUA) expõe o quanto a indústria agrícola fere nossos valores e explora nossa confiança", relatou o intérprete do personagem Coringa.

Por fim, ele convida todas as pessoas a se mobilizarem em prol do veganismo. "Há tanta dor no mundo sobre a qual somos impotentes, mas ser parte do sofrimento animal não é uma delas. É fácil escapar da responsabilidade pessoal evitando ativamente a verdade. Mas espero que você se junte a mim na rejeição da crueldade contra os animais".