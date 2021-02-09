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BBB 21

Elza Soares critica Lumena e diz que 'mundo vai além do próprio umbigo'

Teresa Cristina e Mumuzinho se posicionaram contra militância da participante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2021 às 16:54

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:54

Lumena em momento do BBB 21
Lumena em momento do BBB 21 Crédito: Globo
Parece que Lumena, do BBB 21, não está tão popular entre a classe artística. Depois do jogo da discórdia desta segunda-feira (8), a sister recebeu inúmeras críticas de nomes como Elza Soares, Teresa Cristina e Mumuzinho.
No jogo, os participantes tinham de apontar quem eram os maiores influenciadores e quem seriam os maiores influenciáveis da casa. Além disso, precisavam apontar os motivos para essas escolhas.
Lumena disse que Karol Conká era uma influenciadora do bem. Que reivindicava seus lugares de fala e suas inseguranças. Vale lembrar que Karol é tida como uma das maiores vilãs do reality depois de brigar com Lucas e Arcrebiano.
Ela também apontou Viih e Carla Diaz como influenciáveis e disse que o grupo foi a favor apenas "da dor de uma mulher branca", referindo-se a Diaz quando ela reclamou de ter sido pivô de uma mentira de Konká.
A classe artística não gostou. "Gente, e o susto que esse pessoal vai tomar quando sair e assistir sua própria conduta perante os conflitos? O mundo vai além do próprio umbigo", opinou Elza Soares.
"Lumena não entende nada mesmo, né? Meu Deus", disse Deborah Secco. "'Militante milita lá fora'. Caramba, Lumena. Que loucura, bicho", postou Tainá Müller.
"O discurso da Lumena não representa movimento nenhum! As podridões da Lumena é sobre ela, nunca sobre o movimento negro. Um desserviço", opinou Erika Hilton, a primeira vereadora trans de São Paulo.
Mumuzinho e Teresa Cristina também deram a sua opinião. "Tanta luta ainda pra mulher negra num país desse. Um governo desse. Aí vem uma criatura e gasta nosso discurso, gasta a nossa vela com um defunto ruim desse", disse a cantora.
"Tô até agora tentando controlar minha animosidade em relação ao discurso da Lumena", postou Mumuzinho.

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