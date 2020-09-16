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'Donkey Kong Country 2' e outros jogos chegam na plataforma Nintendo Switch Online

Serviço de assinatura do Switch receberá novos títulos no próximo dia 23

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:42
'Donkey Kong Country 2' e outros jogos chegam à plataforma Nintendo Switch Online
'Donkey Kong Country 2' e outros jogos chegam à plataforma Nintendo Switch Online Crédito: Nintendo
O serviço de assinatura Nintendo Switch Online vai ganhar novos títulos no próximo dia 23 de setembro. A informação foi divulgada pela empresa nesta terça-feira (15) e alegrou os fãs.
"Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest" vai ganhar sua sequência na plataforma, assim como o clássico "Mario's Super Picross", jogo de puzzle originalmente lançado para o SNES em 1995.
A plataforma online Super NES também terá o jogo "The Peace Keepers". Enquanto a NES Online vai receber o "S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team".
Informações sobre todos os benefícios e serviços disponíveis da assinatura Nintendo Switch Online podem ser encontrados no site da marca.

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Lançado em 2017, o Nintendo Switch ainda é um dos produtos mais procurados, com vendas acima de 52 milhões nos Estados Unidos.
O sucesso do Switch é explicado principalmente pelas vendas de jogos: "Super Smash Bros Ultimate" (12,08 milhões), "Mario Kart" (15 milhões), "The Legend of Zelda" (11,68 milhões) e "Super Mario Odyssey" (13,76 milhões), de acordo com a empresa.

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