Nintendo divulga trailer do jogo 'Shin Megami Tensei V', que estreia em 2021

A Nintendo anunciou que ganhará novos títulos em 2021, entre eles, o tão aguardado "Shin Megami Tensei V", que teve o trailer oficial divulgado nesta segunda-feira (20) durante o evento online Nintendo Direct Mini.
O jogo da Atlus não ganhou data exata de quando chegará nas prateleiras, mas ele está previsto para o próximo ano. Ele foi anunciado em dezembro de 2017, e desde então os fãs da franquia aguardavam ansiosamento pelo título que estará disponível para o console do Nintendo Switch.
"Shin Megami Tensei V" faz parte da série "Shin Megami Tensei", da franquia Megami Tensei.
Até o momento os únicos detalhes divulgados sobre o título é que ele foi inspirado na histórias de "Nocturne" e "Shin Megami Tensei IV", outros jogos da franquia.
"Shin Megami Tensei" é um videogame pós-apocalíptico, desenvolvido e publicado pela Atlus. Ele foi originalmente lançado para o Super Famicom em 1992 no Japão, e a partir daí portado para vários sistemas e finalmente lançado no Ocidente para iOS em 2014.