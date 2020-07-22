Nintendo divulga trailer do jogo 'Shin Megami Tensei V', que estreia em 2021

Imagens do jogo 'Shin Megami Tensei V' Crédito: Divulgação

A Nintendo anunciou que ganhará novos títulos em 2021, entre eles, o tão aguardado "Shin Megami Tensei V", que teve o trailer oficial divulgado nesta segunda-feira (20) durante o evento online Nintendo Direct Mini.

O jogo da Atlus não ganhou data exata de quando chegará nas prateleiras, mas ele está previsto para o próximo ano. Ele foi anunciado em dezembro de 2017, e desde então os fãs da franquia aguardavam ansiosamento pelo título que estará disponível para o console do Nintendo Switch.

"Shin Megami Tensei V" faz parte da série "Shin Megami Tensei", da franquia Megami Tensei.

Até o momento os únicos detalhes divulgados sobre o título é que ele foi inspirado na histórias de "Nocturne" e "Shin Megami Tensei IV", outros jogos da franquia.