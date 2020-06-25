'Pokémon Unite' é novo game gratuito do gênero de 'League of legends'

Imagem do Pokémon Unite divulgada em vídeo promocional Crédito: Reprodução/YouTube

A franquia japonesa Pokémon anunciou nesta quarta-feira (24) um novo game gratuito: "Pokémon Unite". Trata-se de uma disputa online no estilo Massive Online Battle Arena (MOBA), o mesmo do jogo "League of Ledends", de 5 contra 5.

O produto é o primeiro jogo estratégico de batalha em equipe da Pokémon, no qual os jogadores precisam trabalhar junto ao seu grupo para capturar criaturas, evoluir seus Pokémons e derrotar os oponentes.