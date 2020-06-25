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'Pokémon Unite' é novo game gratuito do gênero de 'League of legends'

Ainda sem data de lançamento, jogo estará disponível para Nintendo Switch e celulares

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 11:49
Imagem do Pokémon Unite divulgada em vídeo promocional
Imagem do Pokémon Unite divulgada em vídeo promocional Crédito: Reprodução/YouTube
A franquia japonesa Pokémon anunciou nesta quarta-feira (24) um novo game gratuito: "Pokémon Unite". Trata-se de uma disputa online no estilo Massive Online Battle Arena (MOBA), o mesmo do jogo "League of Ledends", de 5 contra 5.
O produto é o primeiro jogo estratégico de batalha em equipe da Pokémon, no qual os jogadores precisam trabalhar junto ao seu grupo para capturar criaturas, evoluir seus Pokémons e derrotar os oponentes.

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O game está sendo desenvolvido pelo TiMi Studios da Tencent, e será gratuito no Nintendo Switch e dispositivos móveis. Ainda há data de lançamento definida.

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