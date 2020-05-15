Empresa libera de graça versão do game GTA, mas site trava

Arte do jogo GTA V Crédito: Divulgação

A quinta versão do jogo GTA, da Rockstar, fica disponível gratuitamente online, no site da Epic Games Store, a partir desta quinta-feira (14) até o dia 21 de maio. A plataforma, no entanto, tem apresentado problemas devido ao elevado número de acesso, e o assunto está entre os mais comentados do Twitter desta quinta.

"Estamos cientes de que os usuários podem encontrar lentidão, 'erro 500' ou falhas no launcher", diz a publicação da Epic Games, no Twitter, após a repercussão do problema. A empresa diz ainda que está tentando solucionar o problema e pede paciência aos jogadores.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

Os jogadores, contudo, continuam a comentar o assunto e a pedir melhoras na plataforma. A franquia é uma das maiores do mundo e a edição que está atualmente disponível, na Epic Games, vendeu mais de 120 milhões de cópia desde 2013, ano de lançamento.

Mano que loucura Epic ta dando GTA V de graça na Epic Store. Por tempo limitado né, só entrar e pegar WIN.

*Eles dão jogos de graça toda semana btw* pic.twitter.com/TqVVcwVava — Patriota (@patriota) May 14, 2020