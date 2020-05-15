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Game

Empresa libera de graça versão do game GTA, mas site trava

Alto número de acessos fez página apresentar falhas, o que gerou reclamações de fãs nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 11:07

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 11:07

Arte do jogo GTA V
Arte do jogo GTA V Crédito: Divulgação
A quinta versão do jogo GTA, da Rockstar, fica disponível gratuitamente online, no site da Epic Games Store, a partir desta quinta-feira (14) até o dia 21 de maio. A plataforma, no entanto, tem apresentado problemas devido ao elevado número de acesso, e o assunto está entre os mais comentados do Twitter desta quinta.
"Estamos cientes de que os usuários podem encontrar lentidão, 'erro 500' ou falhas no launcher", diz a publicação da Epic Games, no Twitter, após a repercussão do problema. A empresa diz ainda que está tentando solucionar o problema e pede paciência aos jogadores.
Os jogadores, contudo, continuam a comentar o assunto e a pedir melhoras na plataforma. A franquia é uma das maiores do mundo e a edição que está atualmente disponível, na Epic Games, vendeu mais de 120 milhões de cópia desde 2013, ano de lançamento.

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