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CCXP 2020 será totalmente online com atrações gratuitas e pagas

Evento anunciou a CCXP Worlds: A Journey of Hope, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 12:18
Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018)
Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO
A Comic Con Experience (CCXP) teve sua edição de 2020 cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus e anunciou, nesta terça-feira, 8, que fará um evento totalmente online, com atrações gratuitas e pagas, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.
Entre as atrações confirmadas, estão Emil Ferris (Minha Coisa Favorita é Monstro), Dave Gibbons, (Watchmen), Scott Snyder (Batman e Liga da Justiça), Kevin Eastman (Tartaruga Ninja), Marcelo D'Salete (Angola Janga e Cumbe), Andrea 'Casty' Castellan (Mickey e Tio Patinhas), Margaux Motin (Placas Tectônicas), Trina Robbins (A Lenda da Mulher-Maravilha), Jeff Lemire (Gideon Falls e Arqueiro Verde), Gerry Conway (Homem-Aranha e Batman: A Série Animada), Garth Ennis (The Boys e Justiceiro), Jill Thompson (Sandman e Mulher-Maravilha), Leandro Fernandez (The Old Guard) e Fabien Toulmé (A Odisseia de Hakim).

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Haverá quatro tipos diferentes de ingressos, partindo de uma experiência virtual gratuita até um ingresso digital de R$ 450,00.
  • FREE EXPERIENCE (Sem custo, com cadastro)
  • Acesso à plataforma CCXP Worlds*
  • Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo a Thunder Arena, Artists? Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe**
  • *Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.
  • **Não inclui acesso a Workshops e Masterclasses
  • DIGITAL EXPERIENCE (Valor: R$ 35,00)
  • Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*
  • Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists? Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe
  • Acesso exclusivo a workshops e masterclasses
  • Credencial digital da CCXP Worlds
  • Descontos em parceiros
  • Pré-venda CCXP21
  • *Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente
  • Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.
  • HOME EXPERIENCE (Valor: R$ 35,00 + R$ 21,00 de frete)
  • Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*
  • Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists' Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe
  • Acesso exclusivo a workshops e masterclasses
  • Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds
  • Descontos em parceiros
  • Credencial digital da CCXP Worlds
  • Pré-venda CCXP21
  • *Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.
  • EPIC EXPERIENCE (Valor R$ 450,00 + R$ 21,00 de frete)
  • Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*
  • Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists' Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe
  • Acesso exclusivo a workshops e masterclasses
  • Epic Kit: receba em casa sua credencial física e produtos oficiais CCXP Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, pins, stickers, dois cordões e tag de porta
  • Descontos em parceiros
  • Credencial digital da CCXP Worlds
  • Pré-venda CCXP21
  • Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21
  • *Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

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