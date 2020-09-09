CCXP 2020 será totalmente online com atrações gratuitas e pagas

Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Comic Con Experience (CCXP) teve sua edição de 2020 cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus e anunciou, nesta terça-feira, 8, que fará um evento totalmente online, com atrações gratuitas e pagas, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Entre as atrações confirmadas, estão Emil Ferris (Minha Coisa Favorita é Monstro), Dave Gibbons, (Watchmen), Scott Snyder (Batman e Liga da Justiça), Kevin Eastman (Tartaruga Ninja), Marcelo D'Salete (Angola Janga e Cumbe), Andrea 'Casty' Castellan (Mickey e Tio Patinhas), Margaux Motin (Placas Tectônicas), Trina Robbins (A Lenda da Mulher-Maravilha), Jeff Lemire (Gideon Falls e Arqueiro Verde), Gerry Conway (Homem-Aranha e Batman: A Série Animada), Garth Ennis (The Boys e Justiceiro), Jill Thompson (Sandman e Mulher-Maravilha), Leandro Fernandez (The Old Guard) e Fabien Toulmé (A Odisseia de Hakim).

Haverá quatro tipos diferentes de ingressos, partindo de uma experiência virtual gratuita até um ingresso digital de R$ 450,00.

FREE EXPERIENCE (Sem custo, com cadastro)

Acesso à plataforma CCXP Worlds*



Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo a Thunder Arena, Artists? Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe**



*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.



**Não inclui acesso a Workshops e Masterclasses



DIGITAL EXPERIENCE (Valor: R$ 35,00)

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*



Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists? Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe



Acesso exclusivo a workshops e masterclasses



Credencial digital da CCXP Worlds



Descontos em parceiros



Pré-venda CCXP21



*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente



Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.



HOME EXPERIENCE (Valor: R$ 35,00 + R$ 21,00 de frete)

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*



Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists' Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe



Acesso exclusivo a workshops e masterclasses



Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds



Descontos em parceiros



Credencial digital da CCXP Worlds



Pré-venda CCXP21



*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

