CCXP 2019 tem todos os ingressos esgotados

Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO

Os ingressos para a Comic Con Experience 2019 em São Paulo estão esgotados. O evento de cultura pop, que acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro, e costuma atrair fãs de cinema, séries, quadrinhos e jogos do momento, atingiu sua capacidade máxima pela primeira vez desde a sua estreia no Brasil, em 2014.

Ao todo, 280 mil ingressos foram vendidos para ocupar o espaço da São Paulo Expo neste ano. Os preços variavam entre R$ 90 a R$ 8 mil, com pacotes que ofereciam experiências para além da entrada ao evento. No ano passado foram vendidos 262 mil ingressos, o maior número até então, resultando em um faturamento de R$ 50 milhões, segundo estimativas da organização.

O sucesso da CCXP se dá, em grande parte, aos seus convidados: para esta edição, estão confirmados parte do elenco da série "La Casa de Papel" (Alba Flores, que vive Nairobi, Pedro Alonso, o Berlin, e Darko Peric, o Helsinque, dentre outros), Gal Gadot (a "Mulher-Maravilha") com a diretora do filme Patty Jenkins, Margot Robbie (pelo filme "Aves de Rapina", da DC, com parte do elenco) e Ryan Reynolds (famoso pelo papel principal em "Deadpool", virá para promover novo filme na Netflix).

Novos nomes ainda devem ser anunciados. No ano passado, passaram pela CCXP Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Michael B. Jordan, Ellen Page, Tom Welling, Brie Larson, Zachary Levi, Gerard Way e um trio do elenco principal de "Stranger Things" (Noah Schnapp, que interpreta Will, Caleb McLaughlin, o Lucas, e Sadie Sink, a Max).