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CCXP 2019: Gal Gadot e Patty Jenkins confirmam presença

Painel do filme encerrará evento e será transmitido pelo Twitter

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 19:10

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

21 out 2019 às 19:10
No filme 'Mulher Maravilha', Gal Gadot interpreta personagem em 1918, durante a Primeira Guerra Crédito: Clay Enos/ Warner
A atriz Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins virão ao Brasil promover o filme Mulher-Maravilha 1984, anunciou a Warner nesta segunda-feira, 21. Elas participarão de um painel dedicado ao filme na Comic Con Experience 2019 (CCXP 2019), em São Paulo.
A apresentação acontecerá no domingo, 8 de dezembro, e encerrará a CCXP deste ano. Lá, o público poderá conferir o primeiro trailer do filme, que chega aos cinemas apenas em junho de 2019, além de participar de um bate-papo com a atriz e a diretora. A Warner também afirma a apresentação contará com 'várias estreias'.

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O Auditório Thunder Cinemark XD, que receberá o painel, tem capacidade para 3.500 pessoas. O bate-papo também será transmitido pelo Twitter.
Gal Gadot, aliás, usou a rede social para contar a novidade aos fãs. "Oi Brasil! #WW84 está indo para a #CCXP do Brasil em dezembro e eu estou tão ansiosa para ver todos vocês!", escreveu a atriz.

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