CCXP 2019: Gal Gadot e Patty Jenkins confirmam presença

No filme 'Mulher Maravilha', Gal Gadot interpreta personagem em 1918, durante a Primeira Guerra Crédito: Clay Enos/ Warner

A atriz Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins virão ao Brasil promover o filme Mulher-Maravilha 1984, anunciou a Warner nesta segunda-feira, 21. Elas participarão de um painel dedicado ao filme na Comic Con Experience 2019 (CCXP 2019), em São Paulo.

A apresentação acontecerá no domingo, 8 de dezembro, e encerrará a CCXP deste ano. Lá, o público poderá conferir o primeiro trailer do filme, que chega aos cinemas apenas em junho de 2019, além de participar de um bate-papo com a atriz e a diretora. A Warner também afirma a apresentação contará com 'várias estreias'.

O Auditório Thunder Cinemark XD, que receberá o painel, tem capacidade para 3.500 pessoas. O bate-papo também será transmitido pelo Twitter.