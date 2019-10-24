CCXP 2019: Margot Robbie e elenco de 'Aves de Rapina' virão ao Brasil

A atriz Margot Robbie como Arlequina Crédito: Divulgação

Os fãs já podem ir se preparando, pois o elenco de Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa), vai pisar em solos brasileiros em dezembro deste ano. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 24, pela assessoria da Comic Con Experience (CCXP) 2019. Margot Robbie, que dá vida a Arlequina, chega ao país junto com a diretora do filme, Cathy Yan, para um evento promovido pela Warner Bros. Pictures, na quinta-feira, 5 de dezembro, no Auditório do Cinemark.

Além da protagonista, também estão convidadas para o evento a novata Ella Jay Basco, que interpreta a super-heroína Cassandra Cain, e as "parceiras de crime" de Arlequina: Mary Elizabeth Winstead (Caçadora), Jurnee Smollet-Bell (Canário Negro) e Rosie Perez (Renee Montoya), que dão vida as famosas Aves de Rapina.

Conforme a programação do evento, os fãs poderão acompanhar de perto um bate-papo com o elenco e ter acesso a cenas inéditas do filme, que vai mostrar pela primeira vez - e com exclusividade -, as personagens atuando juntas em uma mesma cena. A ideia dos produtores do evento, é dar aos presentes um gosto do que está por vir na primeira aventura solo da Arlequina, que vai chegar aos cinemas apenas em 6 fevereiro de 2020.

Vale lembrar que além de Margot Robbie, Gal Gadot e Patty Jenkins, de Mulher-Maravilha 1984, também confirmaram presença na CCXP no começo desta semana.

A Comic Con, que bateu recorde em 2018, ao receber mais de 260 mil visitantes, torna a acontecer neste ano na São Paulo Expo, entre 5 e 8 de dezembro. Para quem quiser marcar presença, os ingressos já estão à venda no terceiro lote, sendo que o sábado, 7 de dezembro, já está esgotado. Algumas opções de entradas também não estão mais disponíveis. Mais informações podem ser consultadas diretamente no site do evento.

Comic Con Experience São Paulo 2019