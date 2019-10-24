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Mundo Geek

CCXP 2019: Margot Robbie e elenco de 'Aves de Rapina' virão ao Brasil

O evento, que está marcado para dezembro deste ano, também vai trazer as famosas 'Aves de Rapina' para um encontro especial com os fãs

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 19:29
A atriz Margot Robbie como Arlequina Crédito: Divulgação
Os fãs já podem ir se preparando, pois o elenco de Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa), vai pisar em solos brasileiros em dezembro deste ano. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 24, pela assessoria da Comic Con Experience (CCXP) 2019. Margot Robbie, que dá vida a Arlequina, chega ao país junto com a diretora do filme, Cathy Yan, para um evento promovido pela Warner Bros. Pictures, na quinta-feira, 5 de dezembro, no Auditório do Cinemark.
Além da protagonista, também estão convidadas para o evento a novata Ella Jay Basco, que interpreta a super-heroína Cassandra Cain, e as "parceiras de crime" de Arlequina: Mary Elizabeth Winstead (Caçadora), Jurnee Smollet-Bell (Canário Negro) e Rosie Perez (Renee Montoya), que dão vida as famosas Aves de Rapina.
Conforme a programação do evento, os fãs poderão acompanhar de perto um bate-papo com o elenco e ter acesso a cenas inéditas do filme, que vai mostrar pela primeira vez - e com exclusividade -, as personagens atuando juntas em uma mesma cena. A ideia dos produtores do evento, é dar aos presentes um gosto do que está por vir na primeira aventura solo da Arlequina, que vai chegar aos cinemas apenas em 6 fevereiro de 2020.
Vale lembrar que além de Margot Robbie, Gal Gadot e Patty Jenkins, de Mulher-Maravilha 1984, também confirmaram presença na CCXP no começo desta semana.

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A Comic Con, que bateu recorde em 2018, ao receber mais de 260 mil visitantes, torna a acontecer neste ano na São Paulo Expo, entre 5 e 8 de dezembro. Para quem quiser marcar presença, os ingressos já estão à venda no terceiro lote, sendo que o sábado, 7 de dezembro, já está esgotado. Algumas opções de entradas também não estão mais disponíveis. Mais informações podem ser consultadas diretamente no site do evento.

Comic Con Experience São Paulo 2019

  • Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019
  • Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)
  • Ingressos: 3º lote - de 1º de agosto até 4 de dezembro
  • Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).
  • Sexta-feira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 170,00 (ingresso social).
  • Sábado: (ESGOTADO)
  • Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).
  • Passe para os 4 dias: (ESGOTADO)
  • Pacote Epic: R$ 1.500,00
  • Pacote Full: (ESGOTADO)
  • Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$ 2.000,00

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