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CINEMA

Atriz Margot Robbie mostra fantasia de Arlequina em 'Aves de Rapina'

Confira o teaser da produção da DC, que tem estreia prevista para 2020

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 17:11

Publicado em 

29 jan 2019 às 17:11
Arlequina (Margot Robbie) do filme "Esquadrão Suicida" - Crédito: Divulgação
Margot Robbie, 28, volta a dar vida à personagem Arlequina, de "Esquadrão Suicida", no novo filme da DC, "Aves de Rapina". Apesar da estreia estar longe, com previsão nos EUA para 7 de fevereiro de 2020, a atriz já deu detalhes do que será visto nas telas.
Nesta segunda-feira (20), ela postou em seu Instagram uma foto mostrando o visual da personagem, com uma fantasia bastante colorida. A foto trazia consigo uma "mensagem secreta", que leva ao primeiro teaser do longa.
Uma das fitas amarelas da fantasia de Alerquina tem a expressão "CheekySneakyPeeky", que jogada no YouTube, leva a um perfil secreto de mesmo nome, com o teaser de nome "See You Soon" ("Vejo Você Logo").
Em 20 segundos, o teaser mostra imagens de alguns personagens do filme bebendo, rindo ou exibindo suas fantasias.
Arlequina (Margot Robbie) do filme "Aves de Rapina" Crédito: Instagram/@margotrobbie
São eles Máscara Negra (Ewan McGregor), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e Victor Zsaz (Chris Messina).
"Aves de Rapina" será o oitavo filme do universo expandido da DC, e traz Arlequina ao lado de uma nova equipe, possivelmente livrando-se do Coringa (Jared Leto). As filmagens começaram neste ano.

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