Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Deveriam deixar nossos corpos em paz', diz Titi Müller após ter nude removido

Foto da apresentadora mostrando barriga de grávida foi censurada pelo Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:35

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:35

Titi Müller republica nude que foi denunciada por atividade sexual
Titi Müller republica nude que foi denunciada por atividade sexual Crédito: Instagram-14.mai.2020/titimuller_
A apresentadora Titi Müller, 33, republicou uma foto em que aparece nua mostrando a barriga de grávida após ser notificada pelo Instagram de que estava infringindo às regras. A imagem havia sido publicada no perfil dela no dia 9 de maio, mesmo dia em que houve a remoção.
"Removemos seu (sua) publicação porque ele (a) viola nossas diretrizes da comunidade sobre nudez ou atividade sexual. Nossas diretrizes são baseadas em nossa comunidade global, e alguns públicos podem ser sensíves a coisas diferentes", diz mensagem deixa pela plataforma à apresentadora ao remover foto.

Veja Também

Grávida, Katy Perry aparece nua no clipe de 'Daisies', sua nova música

Grávida é surpreendida com chá de fraldas "drive-thru" em Vitória

Atriz de Glee, Lea Michele está grávida de seu 1º filho com Zandy Reich

"Poderiam se preocupar mais com perfis que espalham ódio e fake news e deixar nossos corpos em paz", disse Mülle, sem stories do Instagram nesta quinta-feira (14). Ao republicar a imagem, ela disse: "Tive minha primeira foto denunciada e deletada por 'atividade sexual'. Acho que agora vai". "Não tinha nada aparecendo na foto original", acrescentou.
A apresentadora Titi Müller está grávida de seu primeiro filho, Benjamin, fruto de seu casamento com o músico e vocalista do Scalene Tomas Bertoni. Os dois se casaram em setembro de 2019, em São Paulo. A união foi feita com uma cerimônia civil intimista e celebrada posteriormente com uma festa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados