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Método shibari

'Deu medo', diz Geisy Arruda ao revelar que foi amarrada durante sexo

Influencer Geisy Arruda lançou livro de contos eróticos e em vídeo na web acabou falando sobre sua experiência com shibari, técnica japonesa em que pessoa é amarrada para fazer sexo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 09:46

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 09:46

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda decidiu ir à web falar da sua experiência ao fazer sexo completamente amarrada e não segurou um minuto a língua antes de soltar: "Deu medo". 
> Geisy Arruda: "Tive orgasmos múltiplos algemada"
A bonita se submeteu a um método sexual chamado shibari, em que usam-se cordas para amarrar a pessoa durante o sexo. 
"Eu senti muito medo e fiquei muito ansiosa. Senti falta de ar, o que é normal, por estar sendo amarrada e pelo medo. Senti angústia e falta de ar, mas depois fui superando", contou ela, que recentemente lançou livro de contos eróticos. 

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Na segunda vez em que praticou o método, a loira já se sentiu mais à vontade: "Já consegui fazer outros nós. Ainda não fiz a suspensão, em que a pessoa fica suspensa no ar, porque é algo mais complexo. É o auge do shibari". 

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