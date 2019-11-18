'Deu medo', diz Geisy Arruda ao revelar que foi amarrada durante sexo

Geisy Arruda decidiu ir à web falar da sua experiência ao fazer sexo completamente amarrada e não segurou um minuto a língua antes de soltar: "Deu medo".
A bonita se submeteu a um método sexual chamado shibari, em que usam-se cordas para amarrar a pessoa durante o sexo.
"Eu senti muito medo e fiquei muito ansiosa. Senti falta de ar, o que é normal, por estar sendo amarrada e pelo medo. Senti angústia e falta de ar, mas depois fui superando", contou ela, que recentemente lançou livro de contos eróticos.
Na segunda vez em que praticou o método, a loira já se sentiu mais à vontade: "Já consegui fazer outros nós. Ainda não fiz a suspensão, em que a pessoa fica suspensa no ar, porque é algo mais complexo. É o auge do shibari".